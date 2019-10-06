Son Dakika Haberleri: Uzman Çavuş İsmail Türk'ün cenazesi memleketine getirildi
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Uzman Çavuş İsmail Türk'ün cenazesi memleketine getirildi

1 saat önce

Şanlıurfa'da askeri midibüs ile tırın çarpışması sonucu şehit olan Uzman Çavuş İsmail Türk'ün cenazesi memleketi Tokat'a getirildi.

Şanlıurfa'da askeri midibüs ile tırın çarpışması sonucu şehit olan Uzman Çavuş İsmail Türk'ün cenazesi memleketi Tokat'a getirildi.

Türk Hava Kuvvetlerine ait askeri kargo uçağı ile Tokat Havalimanına getirilen şehit Türk'ün cenazesi törenle karşılandı.

Kargo uçağından alınan şehidin naaşı, bir süre askerlerin omuzunda taşınarak cenaze aracına konuldu.

Şehidin cenazesi ile aynı uçakta gelen 4 aylık hamile eşi Kezban Türk, eşinin arkasından gözyaşı döktü.

Törene, şehidin yakınları ile Vali Ozan Balcı, CHP Tokat Milletvekili Kadim Kurmaz, İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Kınay, kamu kurum ve kuruluşların üst düzey yetkilileri ve vatandaşlar katıldı.

Şehit Türk'ün cenazesi Almus ilçesine bağlı Orbandibi köyünde ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesi Taşlıhöyük mevkisinde dün Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığına bağlı JÖH timini taşıyan midibüsün tır ile çarpışması sonucu 15 asker yaralanmış, Uzman Çavuş İsmail Türk kurtarılamamıştı.

Uzman Çavuş İsmail Türk'ün cenazesi memleketine getirildi

İsmail Türk, Tokat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 01:44 Kaynak: AA
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