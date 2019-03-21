Son Dakika Haberleri: Uzman Çavuş, Kalp Krizi Geçirerek, Şehit Oldu (2)

Uzman Çavuş, Kalp Krizi Geçirerek, Şehit Oldu (2)

10 dakika önce

Düzce Jandarma Komutanlığı Beyköy Jandarma Karakol Komutanlığı'nda 'Fiziki Yeterlilik Sınavı' sonrası kalp krizi geçiren ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Erdem Aydın için İl Jandarma Komutanlığı'nda tören düzenlendi.

Uzman Çavuş, Kalp Krizi Geçirerek, Şehit Oldu (2), System.String[]
Düzce Jandarma Komutanlığı Beyköy Jandarma Karakol Komutanlığı'nda 'Fiziki Yeterlilik Sınavı' sonrası kalp krizi geçiren ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Erdem Aydın için İl Jandarma Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Şehit uzman çavuş Aydın'ın cenazesi, okunan duaların ardından askeri helikopterle memleketi Konya'ya uğurlandı. Şehit uzman çavuşun eşi Selcan Aydın'ın törende ayakta durmakta zorluk çektiği görüldü.

Evli ve 2 çocuk babası şehit Jandarma Uzman Çavuş Erdem Aydın'ın cenazesi, yarın Konya'da toprağa verilecek. - Zce

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 05:18 Kaynak: DHA

Kalp Krizi, Güncel
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