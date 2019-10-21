Son Dakika Haberleri: Uzman çavuş kaza kurşunu ile şehit oldu
Son Dakika Güncel Uzman çavuş kaza kurşunu ile şehit oldu

Uzman çavuş kaza kurşunu ile şehit oldu

1 saat önce

Uzman Çavuş kaza kurşunu ile şehit olduAĞRI'nın Patnos ilçesinde görevli Jandarma Uzman Çavuş Yusuf Abay (28), bu sabah eğitim sırasında meydana gelen silah kazası sonucu ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede doktorların tüm çabasına rağmen şehit oldu.

Uzman Çavuş kaza kurşunu ile şehit oldu

AĞRI'nın Patnos ilçesinde görevli Jandarma Uzman Çavuş Yusuf Abay (28), bu sabah eğitim sırasında meydana gelen silah kazası sonucu ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede doktorların tüm çabasına rağmen şehit oldu. Abay'ın cenazesi Erzurum'da düzenlenen törenin ardından memleketi Muş'a gönderildi.

Patnos'taki 3'üncü Jandarma Komando Tabur Komutanlığında görevli evli ve 2 çocuk babası Jandarma Uzman Çavuş Yusuf Abay, sabah 'Meskun Mahalde Acil Şarjör Değişikliği' eğitimi sırasında meydana gelen silah kazasında merminin isabet etmesi sonucu ağır yaralandı. Abay, kaldırıldığı Patnos Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Erzurum Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından şehit Yusuf Abay için Mareşal Çakmak Devlet Hastanesi önünde tören düzenlendi. Yusuf Abay'ın özgeçmişinin okunması ardından yapılan dualarla cenazesi karayolu ile Muş'a gönderildi. Abay'ın cenazesinin, yarın saat 09.00'da Karaağaç beldesinde düzenlenen törenin ardından toprağa verileceği bildirildi.

Uzman çavuş kaza kurşunu ile şehit oldu

Patnos, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 10:44 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Hakkari şehidi memleketi Erzurum'da son yolculuğuna uğurlandı
Şehit askeri, Erzurum'da 20 bin kişi son yolculuğuna uğurladı Şehit cenazesinde uygulanan protokol dikkat çekti Fırat Kalkanı Bölgesinde yaralanan asker şehit oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2019 23:50:28. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Uzman çavuş kaza kurşunu ile şehit oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]