Uzman Çavuş Kazada Ağır Yaralandı
33 dakika önce
Samsun'da otomobilin takla attığı kazada sürücü uzman çavuş ağır yaralandı.
Samsun'da otomobilin takla attığı kazada sürücü uzman çavuş ağır yaralandı.
Kaza, Samsun-Sinop karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun istikametine seyir halinde olan Furkan Uzunoğlu idaresindeki 55 YD 164 plakalı otomobil, Çatalçam mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine karşı şeride geçerek takla attı. Kazada ağır yaralanan otomobil sürücüsü Uzman Çavuş Furkan Uzunoğlu, 112 Acil Servis ekiplerince Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - SAMSUN
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 03:40 Kaynak: İHA
Ford, Rusya'daki Otomobil Üretimini Sonlandırıyor
Başakşehir'de Feci Kaza! Kontrolden Çıkan Araç İETT Otobüsüne Çarptı: 1 Ölü, 8 Yaralı
Erdoğan Yerli Otomobil İçin Resti Çekti: Ya Yapacaklar ya da Hesaplaşacağız
İzmir'de Cumhur İttifakı Adayı Silahlı Saldırıya Uğradı