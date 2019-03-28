Son Dakika Haberleri: Uzman Çavuş Kazada Ağır Yaralandı

Uzman Çavuş Kazada Ağır Yaralandı

33 dakika önce

Samsun'da otomobilin takla attığı kazada sürücü uzman çavuş ağır yaralandı.

Uzman Çavuş Kazada Ağır Yaralandı, System.String[]
Samsun'da otomobilin takla attığı kazada sürücü uzman çavuş ağır yaralandı.

Kaza, Samsun-Sinop karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun istikametine seyir halinde olan Furkan Uzunoğlu idaresindeki 55 YD 164 plakalı otomobil, Çatalçam mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine karşı şeride geçerek takla attı. Kazada ağır yaralanan otomobil sürücüsü Uzman Çavuş Furkan Uzunoğlu, 112 Acil Servis ekiplerince Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - SAMSUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 03:40 Kaynak: İHA

Sinop, Samsun, 3. Sayfa
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