Son Dakika Haberleri: Uzman Çavuş, Kazada Hayatını Kaybetti

Uzman Çavuş, Kazada Hayatını Kaybetti

1 saat önce

SİİRT'te kontrolden çıkıp su kanalına yuvarlanan otomobilin sürücüsü Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Darıcı (27) yaşamını yitirdi.

Uzman Çavuş, Kazada Hayatını Kaybetti, System.String[]
SİİRT'te kontrolden çıkıp su kanalına yuvarlanan otomobilin sürücüsü Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Darıcı (27) yaşamını yitirdi.

Kaza, sabah saatlerinde Siirt- Kurtalan karayolunda meydana geldi. Siirt İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli Uzman Çavuş Mehmet Darıcı'nın kullandığı 27 HZ 522 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp yol kenarındaki su kanalına devrildi. Kazayı gören çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık görevlileri, araçtan çıkardıkları Darıcı'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Darıcı'nın cesedi, otopsi için Siirt Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Evli olduğu belirtilen Darıcı'nın cenazesi, yapılacak otopsinin ardından  toprağa verilmek üzere memleketi Gaziantep'e gönderilecek. - Siir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 03:17 Kaynak: DHA

Jandarma, Siirt, Güncel
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