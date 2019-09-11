Uzman çavuş, kazada hayatını kaybetti

ŞANLIURFA'da kontrolden çıkarak şarampole devrilen otomobilin sürücüsü Uzman Çavuş Ozan Can Erdem (25), hayatını kaybetti.

Kaza, Şanlıurfa- Diyarbakır karayolunun 30'uncu kilometresinde meydana geldi. Kent merkezinden Diyarbakır yönüne giden Uzman Çavuş Ozan Can Erdem'in kullandığı 21 GK 103 plakalı otomobil kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada sürücü Erdem, otomobilin camından çıkarak refüje savruldu. Kazayı görenlerin ihbarı ile olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Erdem'in hayatını kaybettiğini belirled. Uzman Çavuş Erdem'in cansız bedeni otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.