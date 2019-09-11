Uzman çavuş kazada hayatını kaybetti

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da uzman çavuş trafik kazasında hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa - Diyarbakır karayolunun 30. kilometresinde meydana geldi. Uzman çavuş Ozan Can Erdem (25), 21 GK 103 plakalı otomobil ile seyir halinde giderken, direksiyon hakimiyetini kaybedip şarampole savruldu. Olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekipleri Erdem'in hayatını kaybettiği belirledi. Cenaze otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.