Son Dakika Haberleri: Uzman çavuş kazada hayatını kaybetti
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Uzman çavuş kazada hayatını kaybetti

1 saat önce

Uzman çavuş kazada hayatını kaybettiŞANLIURFA - Şanlıurfa'da uzman çavuş trafik kazasında hayatını kaybetti.

Uzman çavuş kazada hayatını kaybetti

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da uzman çavuş trafik kazasında hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa - Diyarbakır karayolunun 30. kilometresinde meydana geldi. Uzman çavuş Ozan Can Erdem (25), 21 GK 103 plakalı otomobil ile seyir halinde giderken, direksiyon hakimiyetini kaybedip şarampole savruldu. Olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekipleri Erdem'in hayatını kaybettiği belirledi. Cenaze otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Uzman çavuş kazada hayatını kaybetti

Diyarbakır, Şanlıurfa, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 07:23 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


HDP il binası önünde eylem yapan annenin oğlunun PKK'lılarla buluştuğu görüntüler ortaya çıktı
Diyarbakır hdp önündeki eylemde 9'uncu gün; aile sayısı 23 oldu ABD'li komutanlar Akçakale'deyken teröristler sınırda görüntülendi HDP binası önünde nöbet tutan Diyarbakırlı anneden Galatasaray'a çağrı!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.9.2019 21:05:46. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Uzman çavuş kazada hayatını kaybetti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]