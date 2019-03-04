Son Dakika Haberleri: Uzman Çavuş, Kazada Hayatını Kaybetti (Ek

Uzman Çavuş, Kazada Hayatını Kaybetti (Ek

2 saat önce

BABA EVİNDE YASSiirt'te kontrolünden çıkarak su kanalına yuvarlanan otomobilinde yaşamını yitiren Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Darıcı'nın (27) acı haberi, Gaziantep'teki ailesini ulaştı.

Uzman Çavuş, Kazada Hayatını Kaybetti (Ek, System.String[]
BABA EVİNDE YAS

Siirt'te kontrolünden çıkarak su kanalına yuvarlanan otomobilinde yaşamını yitiren Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Darıcı'nın (27) acı haberi, Gaziantep'teki ailesini ulaştı. Darıcı'nın izne çıkıp, ailesininin yanına geldiği öğrenildi.

Siirt İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli uzman çavuş Mehmet Darıcı yönetimindeki 27 HZ 522 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp yol kenarındaki su kanalına devrildi. Kazada yaşamını yitiren 1 çocuk babası Darıcı'nın acı haberi, izin için kendisini bekleyen Cumhuriyet Mahallesi'nde oturan ailesini yasa boğdu. Askeri yetkililerden acı haberi alan uzman çavuşun ayakta durmakta zorlanan babası Hacı Darıcı, yakınları tarafından teselli edildi.

Kazada yaşamını yitiren Darıcı'nın cenazesi kente gelmesinin ardından düzenlenecek törenle toprağa verilecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 04:20 Kaynak: DHA

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