Uzman Çavuş, Kazada Hayatını Kaybetti (Ek

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Cami Misafirhanesinde İçki ve Oksijenli Su İçen 1 Kişi Öldü, 1 Kişi Görme Yetisini Kaybetti

Bakan Soylu: 8 Bin Bekçi ve 15 Bin Polis Alınacak