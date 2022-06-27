Son dakika haberi! Uzman çavuş kazara kendini vurdu - Son Dakika
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Son dakika haberi! Uzman çavuş kazara kendini vurdu

27.06.2022 23:35

Son dakika haberler... Samsun'da izinde olduğu öğrenilen uzman çavuş, silahıyla kazara kendini omzundan vurması sonucu yaralandı.

Samsun'da izinde olduğu öğrenilen uzman çavuş, silahıyla kazara kendini omzundan vurması sonucu yaralandı.

Olay, İlkadım ilçesi Kale Mahallesi Bağdat Caddesi'ndeki bir iş hanında bulunan terzi dükkanında saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Diyarbakır'da görev yapan ve memleketi Samsun'a izne gelen 28 yaşındaki Uzman Çavuş F.Ö., babasına ait terzi dükkanında olduğu sırada elindeki tabancası kazara ateş adı. Silahtan çıkan mermi sol omzuna girip çıkan F.Ö. yaralandı. 112 sağlık ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan F.Ö., kazara kendini vurduğunu söyledi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Muhammer Ay/İHA)

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi! Uzman çavuş kazara kendini vurdu - Son Dakika

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