Son Dakika Haberleri: Uzman çavuş, misafirhanede ölü bulundu
Son Dakika Güncel Uzman çavuş, misafirhanede ölü bulundu

Uzman çavuş, misafirhanede ölü bulundu

33 dakika önce

BATMAN'da görev yapan Burdurlu Uzman Çavuş Bircan Canyürek (45), kaldığı misafirhanede ölü bulundu.

Uzman çavuş, misafirhanede ölü bulundu, System.String[]

BATMAN'da görev yapan Burdurlu Uzman Çavuş Bircan Canyürek (45), kaldığı misafirhanede ölü bulundu. Canyürek'in cenazesi yarın Burdur'da toprağa verilecek.

Batman İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Trafik Timi'nde görevli Jandarma Uzman Çavuş Bircan Canyürek, bu sabah görev yerine gitmedi. Bunun üzerine mesai arkadaşları Canyürek'in kaldığı misafirhaneye geldi. Ancak Bircan Canyürek'in cansız bedeni bulundu.

Evli ve 2 çocuk babası Canyürek'in cenazesi yapılacak otopsinin ardından yarın Burdur'un Gölhisar ilçesine bağlı Yusufça beldesinde toprağa verilecek.

Bircan Canyürek'in eşi ve çocuklarının Yusufça beldesinde yaşadıkları öğrenildi.


Burdur, Batman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 03:45 Kaynak: DHA
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