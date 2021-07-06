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Uzman çavuş, nişanlısı tarafından beylik tabancasıyla öldürüldü! İstanbul'da feci cinayet - Son Dakika

Uzman çavuş, nişanlısı tarafından beylik tabancasıyla öldürüldü! İstanbul'da feci cinayet

06.07.2021 10:14

Seyrantepe'de nişanlısıyla beraber yaşayan Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda görevli 26 yaşındaki Topçu Uzman Çavuş rütbesindeki Zeynel Yıldırım, tartışma yaşadığı evlilik hazırlığındaki 30 yaşındaki nişanlısı tarafından beylik tabancasıyla 3 el ateş edilerek hayatını kaybetti. Cinayet sonrasında katil zanlısı kadın Kağıthane polisi tarafından gözaltına alınırken, tabancaya ise el konuldu. Sokakta yaşanan hareketlilik ise güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Dün saat 19.30 sıralarında Kağıthane Seyrantepe'de Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda görevli Topçu Uzman Çavuş rütbesindeki Zeynel Yıldırım (26), bir süre önce nişanlısı Gizem E. (30) ile birlikte yaşamaya başladı.

BEYLİK TABANCASIYLA VURULDU

Evlilik hazırlığı yapan çiftin arasında zamanla şiddetli geçimsizlik başladı. Çiftin arasındaki tartışmalar devam ederken akşam saatlerinde Yıldırım ve nişanlısı E. yaşadıkları evden çıktıkları esnada henüz bilinmeyen bir nedenle kavga etmeye başladı. Kavga esnasında Gizem E., nişanlısı Yıldırım'ın beylik tabancasını alarak 4 el ateş etti. Olayın ardından Yıldırım, vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlar nedeniyle ağır şekilde yaralandı. Sesleri duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

YAŞAMINI YİTİRDİ

Kısa sürede olay yerine gelen Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği görevlileri Gizem E.'yi etkisiz hale getirerek, olayda kullanılan tabancayı ise muhafaza altına aldı. İhbar üzerine binaya gelen sağlık ekipleri ise ağır yaralı Zeynel Yıldırım'ı yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Sarıyer Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırarak tedavi altına aldı. Hemen ameliyata alınan Yıldırım, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayın ardından gözaltına alınan Gizem E. ise hastanede sağlık kontrolünden geçirilmesinin ardından adli işlemleri yapılmak üzere Çeliktepe Şehit Bestami Şeker Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.

GÖZALTINA ALINDI

Binaya gelen Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ile Olay Yeri İnceleme ve Kimlik Tespit Büro Amirliği ekipleri ise saldırının yaşandığı katta saatlerce inceleme yaptı. Yapılan incelemelerin ardından 3 adet kovan ve 1 adet mermi delil torbasına konularak incelenmek üzere emniyete götürüldü. Öte yandan sokakta yaşanan hareketlilik ise güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, sağlık ve polis ekipleri hızla olay yerine giriş yapıyor. Araçlarından inen ekipleri binanın içerisine giriyor. Olay nedeniyle sokakta bir süre hareketlilik yaşanıyor.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Uzman çavuş, nişanlısı tarafından beylik tabancasıyla öldürüldü! İstanbul'da feci cinayet

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Uzman Çavuş, Seyrantepe, Kağıthane, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Uzman çavuş, nişanlısı tarafından beylik tabancasıyla öldürüldü! İstanbul'da feci cinayet - Son Dakika


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