Uzman Çavuş, park halindeki otomobilde ölü bulundu

AMASYA'nın Suluova ilçesinde, Jandarma Uzman Çavuş Halil İbrahim Karadağ (26), otomobilde başından tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu. Yanında kendi tabancası da bulunan Karadağ'ın intihar ettiği değerlendiriliyor.

Olay, sabah saatlerinde Suluova ilçesine bağlı Kurnaz Köyü Mezarlığı yakınında meydana geldi. Köylüler, içerisinde bir kişinin hareketsiz durduğu 42 YA 095 plakalı otomobilin çalışır vaziyette yol kenarında gördü. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Erzurum nüfusuna kayıtlı Jandarma Uzman Çavuş Halil İbrahim Karadağ olduğunu belirlenen kişinin başından vurulmuş halde yaşamını yitirdiği belirlendi. Kendi tabancası da yanında bulunan Karadağ'ın cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.Karadağ'ın intihar ettiği değerlendirilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.