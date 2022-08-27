Uzman çavuş, parktaki bankta ölü bulundu - Son Dakika
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Uzman çavuş, parktaki bankta ölü bulundu

27.08.2022 11:37

Uzman çavuş, parktaki bankta ölü bulundu Gaziantep'te geçici olarak görev yaptığı öğrenilen uzman çavuş, kent merkezindeki parkta kafasına sıkılmış halde ölü bulundu.

Uzman çavuş, parktaki bankta ölü bulundu

GAZİANTEP - Gaziantep'te geçici olarak görev yaptığı öğrenilen uzman çavuş, kent merkezindeki parkta kafasına sıkılmış halde ölü bulundu. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılırken cinayet ya da intihar şüphesi üzerinde durulduğu öğrenildi.

Olay, Gaziantep kent merkezindeki 100. Yıl Atatürk Kültür Parkı'nda meydana geldi. İddiaya göre, vatandaşlar, sabah erken saatlerde parktaki bir bankta hareketsiz şekilde duran birini fark etti. Durum, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Uzman çavuş ölü bulundu

Olay yerine gelen polis ekipleri, yaptıkları incelemede, hareketsiz şekilde duran şahsın, kafasına sıkılmış halde öldüğünü belirledi. Ekiplerin incelemesinde, ölü bulunan şahsın kentte geçici olarak görev yapan uzman çavuş Turgay K. isimli şahıs olduğu tespit edildi.

Cinayet ya da intihar şüphesi

Parktaki bankta ölü bulunan uzman çavuş Turgay K.'nın cansız bedeni, olay yerinde yapılan çalışmanın ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cinayet yada intihar şüphesi üzerinde durulan olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

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Kaynak: İHA

Gaziantep, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Uzman çavuş, parktaki bankta ölü bulundu - Son Dakika

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