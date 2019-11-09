Son Dakika Haberleri: Uzman çavuş, restorandaki kavgayı havaya ateş açarak sonlandırdı
Son Dakika Güncel Uzman çavuş, restorandaki kavgayı havaya ateş açarak sonlandırdı

Uzman çavuş, restorandaki kavgayı havaya ateş açarak sonlandırdı

6 saat önce

ANKARA'da restoranda iki grup arasında çıkan kavga, sokaktan geçen Jandarma Uzman Çavuş M.V.'nin havaya ateş etmesiyle sona erdi.

Uzman çavuş, restorandaki kavgayı havaya ateş açarak sonlandırdı, System.String[]

ANKARA'da restoranda iki grup arasında çıkan kavga, sokaktan geçen Jandarma Uzman Çavuş M.V.'nin havaya ateş etmesiyle sona erdi.

Olay, Kızılay'daki Karanfil Sokak'ta bulunan restoranda meydana geldi. Restoranda yemek yiyen iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönen olayda taraflar, sandalyelerle birbirlerine girdi. Sokaktan geçerken kavgayı gören sivil kıyafetli Jandarma Uzman Çavuş M.V., silahını çıkararak havaya ateş açtı. Silah sesini duyan taraflar, kavgayı bırakıp, restorandan çıkarak kaçtı. Güvenlik kamerası ve cep telefonu kameralarına yansıyan olayla ilgili polis ekipleri restoranda inceleme yaptı. Polis, kavgaya karışanları yakalamak için çalışma başlattı.


Jandarma, kavga, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 08:03 Kaynak: DHA
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