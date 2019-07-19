Uzman Çavuş Şaraldı, son yolculuğuna uğurlandı

Balıkesir
'in Edremit
ilçesinde geçirdiği motosiklet kazasında yaşamını yitiren Uzman Çavuş Hüseyin Şaraldı, Koca Cami'de kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Nazilli
Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan
, Uzman Çavuş Hüseyin Şaraldı'nın acılı ailesinin acısını paylaştı.
Cuma Namazı'na müteakip Koca Cami'den kaldırılıp Eğriboyun Mezarlığı'na defnedilen Hüseyin Şaraldı'nın cenazesine, Sultanhisar
Kaymakamı Nazilli Kaymakam Vekili Rasim Belge
, Nazilli Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akif Dönertaş, Aydın
İl Jandarma
Komutan Yardımcısı J.Albay Orhan Yurdakul, Denizli Merkez
Komutanı Piyade
Yarbay Cengiz Güven
, Nazillli Garnizon Komutanı Kıdemli Başçavuş Şaban Akdemirli, Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan
, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Cenaze töreninde ve Uzman Çavuş Hüseyin Şaraldı'nın acılı ailesini yalnız bırakmayan Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, aileye taziye dileklerini sundu. - AYDIN