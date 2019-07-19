Son Dakika Haberleri: Uzman Çavuş Şaraldı, son yolculuğuna uğurlandı
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Uzman Çavuş Şaraldı, son yolculuğuna uğurlandı

1 saat önce

Balıkesir'in Edremit ilçesinde geçirdiği motosiklet kazasında yaşamını yitiren Uzman Çavuş Hüseyin Şaraldı, Koca Cami'de kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Uzman Çavuş Şaraldı, son yolculuğuna uğurlandı, System.String[]
Balıkesir'in Edremit ilçesinde geçirdiği motosiklet kazasında yaşamını yitiren Uzman Çavuş Hüseyin Şaraldı, Koca Cami'de kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Uzman Çavuş Hüseyin Şaraldı'nın acılı ailesinin acısını paylaştı.

Cuma Namazı'na müteakip Koca Cami'den kaldırılıp Eğriboyun Mezarlığı'na defnedilen Hüseyin Şaraldı'nın cenazesine, Sultanhisar Kaymakamı Nazilli Kaymakam Vekili Rasim Belge, Nazilli Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akif Dönertaş, Aydın İl Jandarma Komutan Yardımcısı J.Albay Orhan Yurdakul, Denizli Merkez Komutanı Piyade Yarbay Cengiz Güven, Nazillli Garnizon Komutanı Kıdemli Başçavuş Şaban Akdemirli, Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Cenaze töreninde ve Uzman Çavuş Hüseyin Şaraldı'nın acılı ailesini yalnız bırakmayan Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, aileye taziye dileklerini sundu. - AYDIN
Kürşat Engin Özcan, Nazilli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 04:56 Kaynak: İHA
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