Uzman Çavuş son yolculuğuna uğurlandı

ZONGULDAK - Siirt'te kullandığı motosiklet ile kamyona çarpması sonucu hayatını kaybeden Jandarma Uzman Çavuş Ferdi Şişman memleketi Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde düzenlenen törenle toprağa verildi.

Siirt'te geçtiğimiz hafta sonu kullandığı motosikletin kamyona çarpması sonucu hayatını kaybeden Jandarma Uzman Çavuş Ferdi Şişman'ın cenazesi memleketi Zonguldak'ın Ereğli ilçesine getirildi. Uzman Çavuş Ferdi Şişman için baba ocağı Kdz. Ereğli ilçesine bağlı Pınarcık Köyü'nde askeri tören düzenlendi. Kdz. Ereğli Müftüsü Recai Albayrak törene katılanlardan önce helallik aldı ardından cenaze namazını kıldırdı. Askerlerin omuzlarında aile kabristanına götürülen Şişman burada tekbirler ve dualarla toprağa verildi. Cenaze töreninde fenalaşan Uzman Çavuş'un bazı yakınları rahatsızlanınca 112 sağlık ekipleri müdahalede bulundu.

Törene Kdz. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, Karadeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Hüseyin Sami Uyar, Zonguldak İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Gönen Süslü, Alaplı Belediye başkanı Nuri Tekin, Ormanlı Belediye Başkanı Bayram Başol, protokol üyeleri, siyasi parti ve STK temsilcileri, vatandaşlar ve şahit yakınları katıldı.