Uzman Çavuş tarafından şiddet gördüğünü ileri sürmüştü! Güvenlik kamerası görüntüleri sonrası doktor hakkında soruşturma başlatıldı - Son Dakika
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Uzman Çavuş tarafından şiddet gördüğünü ileri sürmüştü! Güvenlik kamerası görüntüleri sonrası doktor hakkında soruşturma başlatıldı

19.03.2022 00:11

Muğla'da hastaneye tedaviye gelen uzman çavuş ve doktor arasında tartışma yaşandı. Kendisine şiddet uygulandığı iddia eden doktor hakkında güvenlik kamerası görüntüleri sonrası idari soruşturma başlatıldı.

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisinde görevli doktor T.T. ile hastaneye tedaviye gelen Jandarma Uzman Çavuş A.A. arasında tartışma çıkmış, A.A'nın doktoru darbettiği öne sürülmüştü. Olay sonrasında A.A, hakkında adli ve idari işlem başlatıldığı için tedbiren görevden uzaklaştırılmıştı.

İDARİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisinde yaşanan olayın güvenlik kamerası görüntülerinin detaylı incelenmesinin ardından başhekimlikçe, acil serviste görev yapan doktor T.T. hakkında idari soruşturma başlatıldığı belirtildi.

KARŞILIKLI ŞİKAYETÇİ OLDULAR

Hastaneye tedaviye gelen A.A. ve doktor T.T'nin birbirlerinden karşılıklı şikayetçi olduğu, A.A'nın ifadesinde, kendisine iftira attığı gerekçesiyle T.T'nin cezalandırılmasını istediği öğrenildi.

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika 3. Sayfa Uzman Çavuş tarafından şiddet gördüğünü ileri sürmüştü! Güvenlik kamerası görüntüleri sonrası doktor hakkında soruşturma başlatıldı - Son Dakika


Son Dakika
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SON DAKİKA: Uzman Çavuş tarafından şiddet gördüğünü ileri sürmüştü! Güvenlik kamerası görüntüleri sonrası doktor hakkında soruşturma başlatıldı - Son Dakika
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