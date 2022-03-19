Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisinde görevli doktor T.T. ile hastaneye tedaviye gelen Jandarma Uzman Çavuş A.A. arasında tartışma çıkmış, A.A'nın doktoru darbettiği öne sürülmüştü. Olay sonrasında A.A, hakkında adli ve idari işlem başlatıldığı için tedbiren görevden uzaklaştırılmıştı.
Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisinde yaşanan olayın güvenlik kamerası görüntülerinin detaylı incelenmesinin ardından başhekimlikçe, acil serviste görev yapan doktor T.T. hakkında idari soruşturma başlatıldığı belirtildi.
Hastaneye tedaviye gelen A.A. ve doktor T.T'nin birbirlerinden karşılıklı şikayetçi olduğu, A.A'nın ifadesinde, kendisine iftira attığı gerekçesiyle T.T'nin cezalandırılmasını istediği öğrenildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › 3. Sayfa › Uzman Çavuş tarafından şiddet gördüğünü ileri sürmüştü! Güvenlik kamerası görüntüleri sonrası doktor hakkında soruşturma başlatıldı - Son Dakika