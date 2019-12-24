Uzman çavuş trafik kazasında hayatını kaybetti - Son Dakika
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Uzman çavuş trafik kazasında hayatını kaybetti

6 saat önce

Karaman'da meydana gelen trafik kazasında görev yaptığı birliğinden izinli gelen uzman çavuş hayatını kaybetti.

Uzman çavuş trafik kazasında hayatını kaybetti, System.String[]

Karaman'da meydana gelen trafik kazasında görev yaptığı birliğinden izinli gelen uzman çavuş hayatını kaybetti.


Kaza, gece saat 02.45 sıralarında Karaman- Konya karayolunun 10. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Feyzi Ş. yönetimindeki 33 DIS 36 plakalı otomobil seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak araziye takla attı. Kazada Uzman Çavuş Mithat Ersin (23) olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü yaralandı. Yaralı sürücü, ambulansla kaldırıldığı Karaman Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Kazada hayatını kaybeden Mithat Ersin'in cenazesi ise yapılan incelemenin ardından Karaman Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.


Uzman Çavuş Mithat Ersin'in birliğinden memleketi Mersin'e izinli olarak geldiği öğrenildi.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KARAMAN

Karaman, Konya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 05:53 Kaynak: İHA
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