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Uzman Çavuş'un üstüne kurşun yağdıran nişanlısı cinayeti itiraf etti: Başkasıyla nişanlanacağını öğrendim - Son Dakika

Uzman Çavuş'un üstüne kurşun yağdıran nişanlısı cinayeti itiraf etti: Başkasıyla nişanlanacağını öğrendim

06.07.2021 15:38

Seyrantepe'de beraber yaşadığı 26 yaşındaki Topçu Uzman Çavuş Zeynel Yıldırım'ı 8-9 el ateş edilerek öldüren Gizem E. verdiği ifadede cinayetin ayrıntılarını anlattı. Nişanlısı Zeynel Yıldırım'ın kendisini aldattığını ve başkasıyla nişanlanmayı planladığını belirten Gizem E, yaşadıkları tartışmanın ardından cinayeti işlediğini itiraf etti. Yaşadıkları sebebiyle intihar etmeye karar verdiğini de anlatan kadının evinde yapılan incelemede ''Her şeyin sorumlusu Zeynel'dir'' yazılı bir not bulundu.

Kağıthane Seyrantepe Çile Sokak'ta meydana gelen olayda, Sahil Güvenlik Komutanlığında görevli Topçu Uzman Çavuş rütbesindeki Zeynel Yıldırım (26), bir süredir aynı evde yaşadığı kız arkadaşı Gizem E. (30) tarafından Uzman Çavuş'un silahıyla öldürülmüştü. Olayın ardından Gizem E., Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınmıştı. Şüpheli buradaki işlemlerinin ardından sorgulanmak üzere Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi. Polisin olay yerinde yaptığı incelemeler sonucu, evde 8-9 el ateş edildiği tespit edildi. Kurşunlardan 5'inin Zeynel Yıldırım'ın karın ve ayak bölgelerine geldiği öğrenildi.

Uzman Çavuş'un üzerine kurşun yağdıran nişanlısı cinayeti itiraf etti: Başkasıyla nişanlanacağını öğrendim

''ALDATTIĞINI ÖGRENDİM''

Emniyette ifadesi alınan Gizem E.'nin Zeynel Yıldırım ile 8 ay önce internet üzerinden tanıştıkları öğrenildi. O dönemde Samsun'da yaşayan Gizem E. ve Zeynel Yıldırım İstanbul'a geldi ve aynı evde kalmaya başladı. Gizem E.'nin ifadesine göre Zeynel Yıldırım kendisine şiddet uygulamaya başladı. Gizem E. daha sonra Zeynel Yıldırım'ın kendisini aldattığını ve başkasıyla nişanlanmayı planladığını öğrendi. Bunun üzerine tartışmalar devam etti ve iddiaya göre Gizem E. intihar etmeye karar verdi.

EVİNDE İNTİHAR NOTU BULUNDU

Polisin incelemeleri sonucu Gizem E.'nin evde bıraktığı intihar notu bulundu. Zanlının yazdığı belirlenen notta, "Bundan bir hafta önce bana tokat atarak boğazımı sıktı. Ağzımdan köpükler geldi. Daha sonra da beni darp etti. Vücudumda morluklar oluştu. Görüntüleri arkadaşım H. ve Ş.'ye gönderdim. İlişkimiz kasım 2020'de başlamıştı. Bir yola girmiştik. Sorunlar yaşamıştık. Bu süreçte beni darp etti, aşağıladı. Daha sonra beni aldattığını öğrendim. Çok konuştuk, uyardım ama düzelmedi. Her şeyin sorumlusu Zeynel'dir. Ş. Abla beni affet" dediği öğrenildi.

Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan Gizem E., adliyeye sevk edildi.

Uzman Çavuş'un üstüne kurşun yağdıran nişanlısı cinayeti itiraf etti: Başkasıyla nişanlanacağını öğrendim

Uzman Çavuş, Seyrantepe, Gayrettepe, İntihar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Uzman Çavuş'un üstüne kurşun yağdıran nişanlısı cinayeti itiraf etti: Başkasıyla nişanlanacağını öğrendim - Son Dakika


YORUMLAR (2)
  • Ali Kublay: Yeter artık bu kaçıncı kadın siddeti yetkililer nerede toplumun ileri gelen leri nerede sanatçılar larimuz nerede herkez süs pus yazıklar olsun erkeğe şiddete hayır. Cevap Yaz 94 36 Yayından Kaldır
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