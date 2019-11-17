Son Dakika Haberleri: Uzman çavuş ve eşi, çocuklarının gözü önünde öldürüldü
Son Dakika 3. Sayfa Uzman çavuş ve eşi, çocuklarının gözü önünde öldürüldü - Son Dakika

Uzman çavuş ve eşi, çocuklarının gözü önünde öldürüldü

6 saat önce

Isparta'da uzman çavuş ve eşi, polis olduğu öğrenilen kayınbiraderi tarafından çocuklarının gözü önünde tabancayla vurularak öldürüldü.

Uzman çavuş ve eşi, çocuklarının gözü önünde öldürüldü, System.String[]

Isparta'da uzman çavuş ve eşi, polis olduğu öğrenilen kayınbiraderi tarafından çocuklarının gözü önünde tabancayla vurularak öldürüldü.


Olay, sabah saat 10.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Isparta Terörizmle Mücadele Eğitim ve Tatbikat Merkez Komutanlığında görevli Uzman Çavuş Erkan Öztürk, nöbetten çıkınca Davran Mahallesi 142. Cadde'de bulunan Selçuklu Sitesi'ndeki evine gitti. Öztürk'ün hemen ardından eve eşinin erkek kardeşi geldi. Polis olduğu öğrenilen şahıs, Erkan Öztürk ve eşi Ebru Öztürk'ü 2 ve 5 yaşlarındaki çocuklarının gözü önünde tabancayla vurarak olay yerinden kaçtı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri çiftin öldüğünü tespit etti.


Olayla ilgili polisin çalışmaları devam ediyor. - ISPARTA

Isparta, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 01:28 Kaynak: İHA
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