Son Dakika Haberleri: Uzman çavuş ve eşi, evlerinde öldürüldü (2)
Son Dakika Güncel Uzman çavuş ve eşi, evlerinde öldürüldü (2) - Son Dakika

Uzman çavuş ve eşi, evlerinde öldürüldü (2)

6 saat önce

'EN UYUMLU AİLE SEÇİMİ YAPILSA, ONLAR DİYEBİLİRDİK'Uzman çavuş Erkan Öztürk ve eşi Ebru Öztürk'ün tabancayla vurularak öldürüldüğü apartmanın yöneticisi Halil İbrahim Tortop, "Sitemizde 4- 5 senedir kalıyorlardı.

Uzman çavuş ve eşi, evlerinde öldürüldü (2), System.String[]

'EN UYUMLU AİLE SEÇİMİ YAPILSA, ONLAR DİYEBİLİRDİK'

Uzman çavuş Erkan Öztürk ve eşi Ebru Öztürk'ün tabancayla vurularak öldürüldüğü apartmanın yöneticisi Halil İbrahim Tortop, "Sitemizde 4- 5 senedir kalıyorlardı. Beyefendi bazı yaşlı kimselerin elinde gördüğü eşyayı tutup, merdivenden çıkarırdı. Bu derece sosyal bir arkadaştı. Apartmanımızda en uyumlu aile seçimi yapılsa, onlar diyebilirdik. Yani öyle birbirine sorunsuz gün geçiriyorlardı. Geçen senelerde Suriye'ye göreve gitti, sağ salim döndü. Ne yazık ki; talihsiz şekilde sonlandı. Kendisi 'kayınbiraderimi eve getireceğim' demiş. Son derece uyumlu davranırlardı. Tatlı ve güleç yüzlü biriydi. Çocuklarına son derece düşkün bir aileydi. Araba tutkunuydu. Yeni araba alırdı. Çocuklarını gezdirirdi. Allah rahmet eylesin. Bizim için de üzüntü kaynağı oldu" dedi.


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Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 02:57 Kaynak: DHA
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