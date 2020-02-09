Uzman Çavuş Yılmaz'ın sağlık duruyu iyiye gidiyor - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Uzman Çavuş Yılmaz'ın sağlık duruyu iyiye gidiyor - Son Dakika

Uzman Çavuş Yılmaz'ın sağlık duruyu iyiye gidiyor

17 dakika önce

Barış Pınarı Harekatı bölgesinde askeri zırhlı aracın devrilmesi sonucu yaralanan Kilisli Uzman Çavuş Hurşit Bünyamin Yılmaz'ın sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.

Uzman Çavuş Yılmaz'ın sağlık duruyu iyiye gidiyor, System.String[]

Barış Pınarı Harekatı bölgesinde askeri zırhlı aracın devrilmesi sonucu yaralanan Kilisli Uzman Çavuş Hurşit Bünyamin Yılmaz'ın sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.


Önceki günü Barış Pınarı Harekatı bölgesinde askeri zırhlı aracın devrilmesi sonucu Piyade Uzman Onbaşı Ceyhun Taş şehit olurken, Kilisli Uzman Çavuş Hurşit Bünyamin Yılmaz'ında bulunduğu 4 asker yaralanmıştı. Kilis Saraç Mehmet Çavuş Mahallesi Muhtarı İsmail Yılmaz'ın oğlu olan Uzman Çavuş Hurşit Bünyamin Yılmaz, yaralı olarak Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine getirildi. Yaralı uzman Çavuş'un babası İsmail Yılmaz'da Akçakale'ye gitti. İsmail Yılmaz, oğlu Hurşit Bünyamin Yılmaz'ın sağlık durumunun iyiye gittiğini ifade ederek, "Oğulum Hurşit Bünyamin Yılmaz'ın sağlık durumu iyi kendisiyle görüştüm. Oğlum, Tunceli Komando Tugay'ında 1 yıldır görev yapıyordu. Geçici olarak Suriye'ye gelmişti. Başta Valisi Recep Soytürk, Belediye Başkanımız Mehmet Abdi Bulut, Milletvekillerimiz Mustafa Hilmi Dülger ile Ahmet Salih Dal'a, AK Parti İl Başkanımız Mehmet Murat Karataş'a ilgilerinden dolayı teşekkür ediyorum" dedi. - KİLİS

Barış Pınarı Harekatı, Bünyamin Yılmaz, İsmail Yılmaz, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 11:48 Kaynak: İHA
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