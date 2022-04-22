Uzman çavuş, yol kenarında silahla vurulmuş halde bulundu - Son Dakika
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Uzman çavuş, yol kenarında silahla vurulmuş halde bulundu

22.04.2022 23:21
Uzman çavuş, yol kenarında silahla vurulmuş halde bulundu

Malatya'da aracında başından silahla vurulmuş halde bulunan uzman çavuş hastanede tedavi altına alındı. Yol kenarında park halinde bir aracı gören çevredekiler durumu jandarmaya bildirdi.30 yaşındaki uzman çavuşun hayati tehlikesi bulunuyor.

Malatya- Kayseri karayolu Aşağıulupınar Mahallesi mevkiinde akşam saatlerinde meydana gelen olayda, iddiaya göre, yol kenarında park halinde bir aracı gören çevredekiler durumu jandarmaya bildirdi.

HAYATİ TEHLİKESİ BULUNUYOR

Olay yerine intikal eden ekipler yaptıkları kontrolde araçta başında silahla vurulmuş bir kişiyi buldu. Şahsın Tunceli ilinde görev yapan 30 yaşındaki Uzman Çavuş Onur D. olduğu belirlenirken, ağır yaralı şahıs bölgeye çağrılan ambulansla Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi'ne daha sonra ise Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Uzman Çavuş Onur D'nin hayati tehlikesinin bulunduğu olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

Uzman çavuş, yol kenarında silahla vurulmuş halde bulundu
Uzman çavuş, yol kenarında silahla vurulmuş halde bulundu
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Aşağıulupınar, Uzman Çavuş, Kayseri, Malatya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Uzman çavuş, yol kenarında silahla vurulmuş halde bulundu - Son Dakika


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