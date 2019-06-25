Son Dakika Haberleri: Uzman çavuşlar gözyaşlarıyla memleketlerine uğurlandı
Son Dakika Genel Haber

Uzman çavuşlar gözyaşlarıyla memleketlerine uğurlandı

48 dakika önce

Uzman çavuşlar gözyaşlarıyla memleketlerine uğurlandı Trafik kazasında hayatını kaybeden Uzman Çavuş ve uzman çavuş adayı arkadaşı memleketleri Osmaniye'ye gönderildiADIYAMAN - Önceki akşam Adıyaman'da meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Uzman Çavuş Muhammet Kılınç ve uzman çavuş...

Uzman çavuşlar gözyaşlarıyla memleketlerine uğurlandı
Trafik kazasında hayatını kaybeden Uzman Çavuş ve uzman çavuş adayı arkadaşı memleketleri Osmaniye'ye gönderildi
ADIYAMAN - Önceki akşam Adıyaman'da meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Uzman Çavuş Muhammet Kılınç ve uzman çavuş adayı olan arkadaşı Ömer Alper Bülbül gözyaşları içerisinde memleketleri Osmaniye'ye gönderildi.
Adıyaman Gölbaşı Karayolu Çakal Köprüsü çıkışında otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucunda Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Kömür Karakolunda görevli Uzman Çavuş Muhammet Kılınç ve aynı araçta bulunan arkadaşı Ömer Alper Bülbül kaza yerinde hayatını kaybetti. Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morguna kaldırılan cenazelerin otopsileri yapıldı.
Uzman Çavuş Muhammet Kılınç'ın cenazesi Türk Bayrağına sarılarak, cenaze aracına konuldu. Kılınç'ın mesai arkadaşları dualar eşliğinde uğurladı. Babası hayatta olmayan Uzman Çavuş Kılınç'ın annesi Elif Kılınç gözyaşları içerisinde, "Beni tek koydun da seni baban aldı" diye ağıtlar yaktı.
2018 yılında Uzman Çavuş olan Muhammet Kılınç gibi, Ömer Alper Bülbül'ün de uzman çavuşluk sınavlarını kazandığı ve uzman çavuş olmak için evraklarını hazırladığı öğrenildi.
Her iki kişinin cenazesi de Osmaniye'ye gönderildi.
Uzman çavuşlar gözyaşlarıyla memleketlerine uğurlandı
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 11:24 Kaynak: İHA
Osmaniye, Adıyaman, Genel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İzne giden Uzman Çavuş ve arkadaşı trafik kazasında can verdi Binali Yıldırım'a kabinede veya Cumhurbaşkanlığında görev verileceği iddia edildi 'Her şey güzel olacak Ekrem abi' diye bağıran 16 yaşındaki Berkay'ın İmamoğlu'ndan beklentisi Bu mahallede 17 yaşına geleni ölüm korkusu sarıyor! Hastalığa teşhis koyabilen yok

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.6.2019 12:12:51. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Uzman çavuşlar gözyaşlarıyla memleketlerine uğurlandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]