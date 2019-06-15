Son Dakika Haberleri: Uzman çavuşlar kaza yaptı: 2 ölü, 1 yaralı (3)
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Uzman çavuşlar kaza yaptı: 2 ölü, 1 yaralı (3)

37 dakika önce

ŞAHİN'İN CENAZESİ TOKAT'A GÖNDERİLDİ Mersin'in Tarsus ilçesinde bariyerlere çarpan otomobilde hayatını kaybeden uzman çavuşlardan Fatih Şahin için Tarsus Şehir Mezarlığı'nda tören düzenlendi.

Uzman çavuşlar kaza yaptı: 2 ölü, 1 yaralı (3), System.String[]

ŞAHİN'İN CENAZESİ TOKAT'A GÖNDERİLDİ  
Mersin'in Tarsus ilçesinde bariyerlere çarpan otomobilde hayatını kaybeden uzman çavuşlardan Fatih Şahin için Tarsus Şehir Mezarlığı'nda tören düzenlendi. Uzman Çavuş Fatih Şahin'in Tokat'tan gelen ailesi törende sinir krizi geçirdi. Şahin'in cenazesi defnedilmek üzere memleketi Tokat'a gönderildi.


 

Mustafa ERCAN/MERSİN,


Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 11:27 Kaynak: DHA
Tarsus, Mersin, Fatih Şahin, Tokat, Güncel
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