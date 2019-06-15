Uzman çavuşlar kaza yaptı 2 ölü, 1 yaralı-EK
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ARSLAN'IN CENAZESİ BURSA'YA GÖNDERİLDİMersin'in Tarsus ilçesinde bariyerlere çarpan otomobilde hayatını kaybeden uzman çavuşlardan Sinan Arslan'ın cenazesi memleketi Bursa'ya gönderildi.
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 04:48 Kaynak: DHA
ARSLAN'IN CENAZESİ BURSA'YA GÖNDERİLDİ
Mersin'in Tarsus ilçesinde bariyerlere çarpan otomobilde hayatını kaybeden uzman çavuşlardan Sinan Arslan'ın cenazesi memleketi Bursa'ya gönderildi.
Kazadan Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırılan uzman çavuşlar Sinan Arslan ve Fatih Şahin'ın kimlik tespiti yapıldıktan sonra cenaze töreni düzenlendi. Sinan Arslan için düzenlenen cenaze törenine askeri ve mülki erkan katıldı. Burada kılınan namazın ardından Sinan'ın Arslan'ın cenazesi törenle Bursa'ya gönderildi. Kazada ölen diğer Uzman Çavuş Fatih Şahin'in de Tokat'tan gelecek olan ailesi bekleniyor.
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