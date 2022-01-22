Uzman çavuşların 3600 ek gösterge düzenlemesinden yararlanması talep edildi - Son Dakika

Uzmanlar Federasyonu Genel Başkanı Ali Tilkici, 3600 ek gösterge düzenlemesinden uzman çavuşların da yararlanmasını talep etti.

Tilkici, Ulus Atatürk Anıtı önünde yaptığı basın açıklamasında, bünyesinde 5 dernek barındıran ve üyelerinin tümü emekli uzman çavuşlardan oluşan federasyonun, 3269 sayılı Kanun'a tabi uzman çavuşların özlük haklarının düzeltilmesi için 5 yıldır faaliyet gösterdiğini söyledi.

Uzman çavuşların en büyük sorunlarından birinin sözleşmeyle görev yapmak olduğunu belirten Tilkici, vatan savunmasının sözleşmesi olmayacağını, bu nedenle uzman çavuşlara kadro verilmesini talep ettiklerini dile getirdi.

Tilkici, devletin güçlü olduğuna ve geçmiş yıllarda 900 bin taşeron işçiye kadro verdiğine dikkati çekerek "Bugünlerde Çalışma Bakanlığımızın üzerinde çalıştığı 530 bin sözleşmeli memura kadro çalışmasının içerisine uzman çavuşların da alınmasını bekliyoruz." dedi.

3600 ek gösterge düzenlemesine ilişkin taleplerini de dile getiren Tilkici, şunları kaydetti:

"3600 ek gösterge için Çalışma Bakanlığımızın tüm memurların yararlanması adına bir çalışmanın içerisinde olduğunu görüyoruz. 3600 rakımlı tepelerde -20 derecede 'Burası vatan toprağıdır, kutsaldır' diyerek üstün fedakarlık göstererek nöbet tutan uzman çavuşumuza 3600 ek gösterge anasının ak sütü gibi helaldir."