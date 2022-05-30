Uzman çavuşlarla bekçiler arasında tartışma çıktı, devreye polis girdi! 5 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Uzman çavuşlarla bekçiler arasında tartışma çıktı, devreye polis girdi! 5 kişi gözaltına alındı

30.05.2022 09:01

Kırıkkale'de asker eğlencesine katılan uzman çavuşlara, bekçiler tarafından kimlik sorulmasının ardından gergin dakikalar yaşandı. Uzman çavuşlardan biri kimlik yerine silah gösterince iki taraf arasında tartışma çıktı. Yaşanan olay sonrası bölgeye çok sayıda polis gönderilirken gelen ekipler 2 uzman çavuş ve 3 kişiyi gözaltına aldı.

Kırıkkale'nin Sanayi Mahallesi'nde düzenlenen asker eğlencesinde belinde tabanca olan 2 kişiyi fark eden bekçiler, şüphelilere kimlik sordu. İddiaya göre kimlik bilgisi istenilen kişilerden uzman çavuş M.B., bekçilere belindeki tabancayı gösterirken, yanındaki şüpheli ise tabancayı çevreye attı. Bu sırada asker eğlencesinde bulunanlar da bekçilere tepki gösterip, müdahale etti.

İHBAR ÜZERİNE BÖLGEYE ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kalabalığın takviye gelen polislere mukavemette bulunması üzerine gerginlik yaşandı. Polis ekipleri biber gazı sıkarak kalabalığı dağıtıp eğlenceyi sonlandırdı.

UZMAN ÇAVUŞLAR GÖZALTINA ALINDI

Çevrede yapılan aramada tabanca ele geçiren polis ekipleri, uzman çavuşlar M.B. ve E.B. ile olaya karışan O.Ö., H.I. ve H.Ö.'yü gözaltına aldı. Darp raporu alan bekçiler, şikayetçi oldu. Ayrıca, polis ekipleri etkinliği sonlandırırken biber gazından etkilenen bazı vatandaşlar da ambulansla hastaneye kaldırıldı. Soruşturma sürdürülüyor.

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Asker eğlencesinde kavga: 5 gözaltı Asker eğlencesinde kavga: 5 gözaltı Asker eğlencesinde kavga: 5 gözaltı Asker eğlencesinde kavga: 5 gözaltı
Kaynak: DHA

Çavuş, Silah, Asker, Polis, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Uzman çavuşlarla bekçiler arasında tartışma çıktı, devreye polis girdi! 5 kişi gözaltına alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Uzman çavuşlarla bekçiler arasında tartışma çıktı, devreye polis girdi! 5 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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