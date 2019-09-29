Son Dakika Haberleri: Uzman çavuştan 12 yaşındaki çocuğa ilik bağışı
Son Dakika Güncel Haber

Uzman çavuştan 12 yaşındaki çocuğa ilik bağışı

1 saat önce

SİİRT'te görevli Jandarma Uzman Çavuş Rahim Okan, yaptığı kemik iliği bağışıyla nakil bekleyen 12 yaşındaki çocuğun hayata tutunmasını sağladı.

Uzman çavuştan 12 yaşındaki çocuğa ilik bağışı, System.String[]

SİİRT'te görevli Jandarma Uzman Çavuş Rahim Okan, yaptığı kemik iliği bağışıyla nakil bekleyen 12 yaşındaki çocuğun hayata tutunmasını sağladı.

Siirt Jandarma Komutanlığı'nda görevli Jandarma Uzman Çavuş Rahim Okan, 12 yaşındaki çocuğa kemik iliği bağışında bulundu. Nakil bekleyen küçük çocuğun yaşama tutunmasını sağlayan Okan ile ilgili Jandarma Genel Komutanlığı'nca mesaj yayımlandı. Sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yayımlanan mesajda, 'Hayata bir el de sen uzat! Siirt İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli Uzm. J. VIII. Kad. Çvş. Rahim Okan yapmış olduğu ilik nakli bağışı ile 12 yaşındaki bir çocuğumuzun hayata tutunmasına vesile olmuştur. Personelimize teşekkür eder kardeşimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz' denildi.

?

Jandarma, Siirt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 06:30 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Silivri'de depremde hasar gören 4 bina mühürlendi
Türk Hava Sahasını 6 kez ihlal eden İHA vuruldu "Dünyanın en yakışıklı mahkumu" Galatasaray formasıyla kamera karşısına geçti! Alışveriş yapan Cuhmurbaşkanı Erdoğan'ın plastik poşet kullanmaması dikkatlerden kaçmadı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.09.2019 19:55:21. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Uzman çavuştan 12 yaşındaki çocuğa ilik bağışı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]