Uzman çavuşu öldüren şüpheli polis takibinden kaçamadı - Son Dakika
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Uzman çavuşu öldüren şüpheli polis takibinden kaçamadı

16.05.2022 09:29
Uzman çavuşu öldüren şüpheli polis takibinden kaçamadı

İzmir'in Çeşme ilçesinde tartıştığı Uzman Çavuş Alper Akkaş'ı bıçakla öldürüp kaçan Muzaffer T. adlı şüpheli taksiyle kaçmaya çalışırken polis takibi sonucu yakalandı.

Dün akşam saatlerinde Musalla Mahallesi Çeşme Otogarı önünde iddiaya göre Çeşme Sahil Güvenlik Komutanlığında görevli Uzman Çavuş Alper Akkaş ile Muzaffer T. arasında kız meselesinden tartışma çıktı.

ÖLDÜRÜP KAÇTI

Tartışmanın büyümesi üzerine Muzaffer T., Akkaş'ı bıçaklayarak öldürdü. Olay sonrası taksiye binen Muzaffer T., İzmir istikametine kaçmaya başladı. Durumun bildirilmesi üzerine, İzmir polisi harekete geçti. Taksi ile Balçova'dan giriş yapan Muzaffer.T., daha sonra Konak ilçesi istikametine devam etti.

YAKALANDI

Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Muzaffer.T.'yi teknik ve fiziki takibe aldı. Şüpheli Bayraklı ilçesi yönüne gittiği sırada, polis ekipleri önünü kesti. Gözaltına alınan şüpheli, sağlık kontrollerinin ardından Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Uzman çavuşu öldüren şüpheli polis takibinden kaçamadı
Uzman çavuşu öldüren şüpheli polis takibinden kaçamadı
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Uzman Çavuş, Hisarcık, Çeşme, Polis, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Uzman çavuşu öldüren şüpheli polis takibinden kaçamadı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Uzman çavuşu öldüren şüpheli polis takibinden kaçamadı - Son Dakika
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