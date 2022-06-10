Uzman çavuşu vurarak öldüren nişanlısına 18 yıla kadar hapis talebi - Son Dakika
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Uzman çavuşu vurarak öldüren nişanlısına 18 yıla kadar hapis talebi

10.06.2022 11:09
Uzman çavuşu vurarak öldüren nişanlısına 18 yıla kadar hapis talebi

Kağıthane'de birlikte yaşadığı uzman çavuş nişanlısını beylik silahıyla vurarak öldüren sanık Gizem Erdoğan'ın yargılandığı davada mütalaa açıklandı.

Kağıthane'de birlikte yaşadığı uzman çavuş nişanlısını beylik silahıyla vurarak öldüren sanık Gizem Erdoğan'ın yargılandığı davada mütalaa açıklandı. Savcılık, sanığın 'haksız tahrik altında kasten öldürme' suçundan 18 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.

Kağıthane'de birlikte yaşadığı Sahil Güvenlik Komutanlığında görevli Topçu Uzman Çavuş rütbesindeki Zeynel Yıldırım'ı beylik tabancasıyla öldüren nişanlısı Gizem Erdoğan'ın 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis talebiyle yargılanmasına devam edildi. İstanbul 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, tutuklu sanık Gizem Erdoğan ve tarafların avukatları hazır bulundu. Maktul Zeynel Yıldırım'ın ailesi ise mahkemeye bulundukları şehirden SEGBİS aracılığıyla bağlandı.

18 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi

Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, sanık Gizem Erdoğan ile maktul Zeynel Yıldırım'ın internet ortamında tanıştığını, sanığın Samsun'da yaşadığı maktulün ise İstanbul'da askeri personel olarak çalıştığını, bir süre sonra ise sanığın Samsun'dan İstanbul'a gelerek maktulün evinde birlikte yaşamaya başladıklarını belirtti. Maktul ile sanık Erdoğan arasında bir süre sonra geçimsizlik başladığının aktarıldığı mütalaada, sanığın olay tarihinde eve gelerek kapıyı açmaya çalıştığı, sanığın bunu fark ederek Zeynel Yıldırım'a ait silahı alarak kapıyı açtığı, kapıyı açtıktan sonra maktule ateş etmeye başladığı ve maktulün kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği kaydedildi. Açıklanan mütalaada, sanık Gizem Erdoğan'ın 'haksız tahrik altında kasten öldürme' suçundan 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Duruşmada müşteki avukatı sanığın cezalandırılmasını talep ederken, sanık avukatı ise açıklanan mütalaaya karşı savunma yapabilmek için mahkemeden süre verilmesini istedi. Mahkeme, sanık tarafına esasa ilişkin mütalaaya karşı savunma yapabilmesi için süre verilmesine ve sanığın tutukluluk halinin devamına hükmederek duruşmayı erteledi.

Olayın geçmişi

Olay, Kağıthane Seyrantepe Çile Sokak'ta, 5 Temmuz günü, 19.30 sıralarında meydana gelmişti. Sahil Güvenlik Komutanlığında görevli Topçu Uzman Çavuş rütbesindeki Zeynel Yıldırım (26), bir süredir aynı evde yaşadığı nişanlısı Gizem Erdoğan (30) tarafından beylik tabancasıyla öldürülmüştü. Olayın ardından Gizem Erdoğan, Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınmıştı. Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürülen şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilmiş ve burada çıkarıldığı hakimlikçe, 'kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde hazırlanan iddianamede, şüpheli Gizem Erdoğan'ın 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapsi talep edildi. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Kağıthane, İstanbul, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Uzman çavuşu vurarak öldüren nişanlısına 18 yıla kadar hapis talebi - Son Dakika

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