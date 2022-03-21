Uzman çavuşun şikayetçi olduğu doktor, 10 günlük istirahat raporu almış (2) - Son Dakika
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Uzman çavuşun şikayetçi olduğu doktor, 10 günlük istirahat raporu almış (2)

21.03.2022 23:49
Uzman çavuşun şikayetçi olduğu doktor, 10 günlük istirahat raporu almış (2)

MUĞLA İL SAĞLIK MÜDÜRÜ GÖREVDEN ALINDIMuğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, 14 Mart Tıp Bayramı'nda Uzman Çavuş Ali Aladağlı'nın (32) saldırısına uğradığını iddia ederek şikayetçi olan, ancak ortaya çıkan görüntülerle darbedilmediği tespit edilen Dr.

MUĞLA İL SAĞLIK MÜDÜRÜ GÖREVDEN ALINDI

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, 14 Mart Tıp Bayramı'nda Uzman Çavuş Ali Aladağlı'nın (32) saldırısına uğradığını iddia ederek şikayetçi olan, ancak ortaya çıkan görüntülerle darbedilmediği tespit edilen Dr. Tahir Tarımer (26) olayıyla ilgili Muğla İl Sağlık Müdürü Dr. İskender Gencer görevden alındı. Gencer'in yerine Menteşe İlçe Sağlık Müdürlüğü'nde görevli pratisyen hekim Ali Burak Mülayim atandı.

Cavit AKGÜN/ MUĞLA,


Uzman çavuşun şikayetçi olduğu doktor, 10 günlük istirahat raporu almış (2)
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Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İl Sağlık Müdürü, Tıp Bayramı, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Uzman çavuşun şikayetçi olduğu doktor, 10 günlük istirahat raporu almış (2) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Uzman çavuşun şikayetçi olduğu doktor, 10 günlük istirahat raporu almış (2) - Son Dakika
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