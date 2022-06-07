Uzman: Çin'in Önerdiği Küresel Güvenlik İnisiyatifi Dünya Barışını ve İstikrarını Güçlendirecek - Son Dakika
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Uzman: Çin'in Önerdiği Küresel Güvenlik İnisiyatifi Dünya Barışını ve İstikrarını Güçlendirecek

07.06.2022 17:03
Uzman: Çin'in Önerdiği Küresel Güvenlik İnisiyatifi Dünya Barışını ve İstikrarını Güçlendirecek

Çin ilişkileri uzmanı: "Çin'in girişimleri; mantıksız tek taraflı yaptırımlara değil, barışçıl müzakerelere ve diyaloğa dayalı bir dünyada, işbirliğine dayalı uyumlu bir dünyada çok önemli ve etkili olacaktır"KAHİRE, 7 Haziran (Xinhua) -- Çin ilişkileri uzmanı Diaa Helmy'e göre, Çin'in...

Çin ilişkileri uzmanı: "Çin'in girişimleri; mantıksız tek taraflı yaptırımlara değil, barışçıl müzakerelere ve diyaloğa dayalı bir dünyada, işbirliğine dayalı uyumlu bir dünyada çok önemli ve etkili olacaktır"

KAHİRE, 7 Haziran (Xinhua) -- Çin ilişkileri uzmanı Diaa Helmy'e göre, Çin'in yakın zamanda önerdiği Küresel Güvenlik İnisiyatifi dünya barışını ve istikrarını güçlendirecek. Mısır-Çin Ticaret Odası Genel Sekreteri ve Çin ilişkileri uzmanı Diaa Helmy geçtiğimiz günlerde Xinhua'yla yaptığı söyleşide "Çin, bu güvenlik inisiyatifi aracılığıyla, ülkelerin savaşlara ve çatışmalara girmesini önleyip dünya barışını koruyacak dengeli ilişkiler tesis etmeye çalışıyor" dedi.

Helmy, inisiyatifin herkese saygı ve herkes için güvenliğe dayalı yeni bir dünya düzenine hizmet edeceğini söyledi. Helmy, Rusya- Ukrayna çatışmasıyla ilgili olarak, "ABD, Rus ordusunu zayıflatmak için Ukrayna halkını, çıkarlarını ve zenginliğini feda ederek Ukrayna'yı bir 'test balonu' olarak kullandı" dedi. Helmy, "Evsizler için ağlayan, mülteciler ve kurbanlar için insan hakları talep eden" ABD'nin Ukrayna'daki mülteci krizinden sorumlu olduğunu söyledi.

Uzman: Çin'in Önerdiği Küresel Güvenlik İnisiyatifi Dünya Barışını ve İstikrarını Güçlendirecek

Belçika'nın başkenti Brüksel'de bulunan NATO Genel Merkezi önündeki heykel ve bayraklar, 6 Nisan 2022. NATO Dışişleri Bakanları toplantısı 6 ve 7 Nisan tarihlerinde NATO Genel Merkezi'nde yapıldı. (Fotoğraf: Zheng Huansong/Xinhua)

Çin ilişkileri uzmanı Helmy, NATO'nun Doğu Avrupa'da genişlememe sözü verdiğini ancak sözünü tutmadığını, birkaç kez doğuya doğru genişleyerek Avrupa'da bir güvenlik krizi yarattığını söyledi. Helmy, yeni önerilen güvenlik inisiyatifinin küresel barışın tesisinde önemli bir rol oynayabileceğini söyledi Helmy, "Çin'in girişimleri; mantıksız tek taraflı yaptırımlara değil, barışçıl müzakerelere ve diyaloğa dayalı bir dünyada, işbirliğine dayalı uyumlu bir dünyada çok önemli ve etkili olacaktır" dedi. Helmy, "Ülkelerin kalkınmasına ve küresel ticaretin sürdürülmesine hizmet eden altyapı, liman ve yol inşaatına" odaklanan Kuşak ve Yol İnisiyatifi'ni barış için bir güç olarak nitelendirdi.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Ukrayna, Mısır, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Uzman: Çin'in Önerdiği Küresel Güvenlik İnisiyatifi Dünya Barışını ve İstikrarını Güçlendirecek - Son Dakika

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