Uzman diyetisyenden beslenme önerileri - Son Dakika
Son Dakika Sağlık Uzman diyetisyenden beslenme önerileri - Son Dakika

Uzman diyetisyenden beslenme önerileri

6 saat önce

MERSİN'de, Uzman diyetisyen Didem Beşirikli, koronavirüsle mücadelede bağışıklık sistemi ve beslenme arasındaki ilişki ile ilgili önemli bilgiler verdi.

Uzman diyetisyenden beslenme önerileri, System.String[]

MERSİN'de, Uzman diyetisyen Didem Beşirikli, koronavirüsle mücadelede bağışıklık sistemi ve beslenme arasındaki ilişki ile ilgili önemli bilgiler verdi.

Okulların eğitime ara vermesi, kafe ve restoranların kapanması, birçok kurumun ve özel şirketin personellerine evden çalışma sistemi getirmesiyle birlikte küçükten büyüğe evden çıkmayan yurttaşlar için Büyükşehir Belediyesi, hareketsiz kalınan bu süreçte uzmanından beslenme önerileri aldı. Özel bir hastanede görev yapan Uzman Diyetisyen Didem Beşirikli, koronavirüsle mücadelede bağışıklık sistemi ve beslenme arasındaki ilişki ile ilgili önemli bilgiler verdi.

Koronavirüs salgınıyla mücadelede vücudun savunma mekanizması olan bağışıklık siteminin yüksek olması gerektiğini belirten Uzman Diyetisyen Didem Beşirikli, "Yeterli ve dengeli beslenme açısından bağışıklığımızı düşündüğümüzde beş önemli faktöre değinmemiz gerekiyor. Bunlardan bir tanesi yeterlilik ve besin çeşitliliği. Yeterlilik, kişinin yaşına boyuna, cinsiyetine ve vücut gereksinimlerine göre değişmekle beraber çeşitlilikte en önemli olanlardan bir tanesi antioksidanlar. Bu çeşitliliği sağlarken de meyve ve sebzelerdeki renklerin çeşitliliğine dikkat ederek kendinize bir yol skalası edinebilirsiniz. İkincisi, besin hijyeni. Tabii ki el hijyeni, ortam hijyeni kadar besinin hazırlanması, satın alınması ve depolanma sırasındaki hijyeni önemli" dedi.

DOĞRU TAKVİYE ÖNERİSİ

Beşirikli bağışıklık için önemli diğer faktörleri şu şekilde sıraladı:

"Üçüncü bir faktör ise tabii ki bizim açımızdan karbonhidrat tüketimi. Artık evdeyiz daha stabiliz. O yüzden rafine şekeri değil kompleks, daha yavaş emilen, daha kaliteli karbonhidratları tercih etmemiz önemli. Bunlar arasında da vitamin ve mineralce zengin meyve ve sebzeleri tercih etmeye çalışalım. Bir diğer faktör de probiyotikler. Yararlı bakterilerin sayısını ne kadar çok artırırsak vücudumuzun savunma mekanizması da o kadar iyi çalışır. Evinizde yapmış olduğunuz turşu veya kefir gibi mikroorganizma açısından zengin olan besinleri tercih edebilirsiniz. Son öneri ise doğru kişiye doğru takviye. Maalesef şu anda bir çılgınlık halinde vitamin ve mineral desteği alma ihtiyacı duyuyoruz ama doğru kişiye doğru takviye alınması gerekiyor. Bunları mümkün olduğunca önce besinlerden sağlamaya çalışmalıyız. Eğer tespit edilmiş olan yetersizlik ve eksikliğiniz yok ise çok fazla dışarıdan depo etmeye yönelmeyelim."

'ZARARLI KALORİLERDEN UZAK DURULMALI'

Evde geçirilen günlerin artmasıyla hareketsizlik ve stresle beraber alınacak zararlı kalorilerden olabildiğince uzak durulması gerektiğine dikkat çeken Uzman Diyetisyen Beşirikli, "Evde ve hareketsiz olduğumuz bu dönemde dolaşımı düzenlemek, bağırsak fonksiyonlarının ideal devamlılığı açısından sıvı takviyesi de önemli. En ideal şey, ideal vücut ağırlığı, ideal bağışıklık sistemi. Öğün sayısına dikkat etmek de çok önemli. Normal koşullarda nasıl bir biyolojik saatimiz varsa aynı saatte kalkıp kahvaltı etmek ve yemek düzenimizi oluşturmak yine vücudun hormon ve enzim sistemi açısından aynı tempoyu yakalaması için önemli" diye konuştu.


Koronavirüs, Diyetisyen, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.04.2020 11:14 Kaynak: DHA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Koronayı yenen sağlıkçı, gün gün yaşadıklarını anlattı: Başta grip zannettim
Türkiye, korona tedavisinde dünyadan farklı olarak hangi uygulamaları yaptı? Bakan Koca paylaştı Öğrenciler için makam aracını satan belediye başkanı, şimdi de tüm ilçeye kumanya dağıtıyor Son Dakika: İtalya'da 17 Nisan'da koronavirüs nedeniyle 575 kişi hayatını kaybetti İstanbul'a deniz yoluyla giriş ve çıkışlara kısıtlama getirildi Adanalılar, sokağa çıkma yasağı öncesi kebapçılara koştu Tartışmaların odağındaki Prof. Ovalı: İlaç o kadar etkili ki, çok kısa sürede hastaların düzelmesini umut ediyoruz Tahliye olduğu günün akşamında vurulan kişinin sevinci yarım kaldı Bedensel engelli vatandaş belediyeden gitar teli istedi, ilk parçasını eşi için çaldı Koronavirüs tedbirleri hava kalitesini artırınca Uludağ, İstanbul'dan cam gibi görünmeye başladı Sonbaharı işaret eden uzmanlar uyarıyor: Kovid-19 tedbirlerine uyulmazsa ikinci dalga gelebilir Ebru Şallı ve Harun Tan'ın hayatını kaybeden 9 yaşındaki oğullarının son görüntüsü ortaya çıktı Yasağı delen vatandaş, sistemde koronavirüslü olduğu ortaya çıkınca polis korteji ile hastaneye götürüldü Zonguldak, koronadan ölüm oranında İstanbul'u geçti Alanya'da cadde ve sokaklar boşaldı, kediler sokaklarda, turistler balkonda güneşlendi
Van Valisi, korona hastalarını gizleyen muhtarla ilgili konuştu: Bizi sıkıntıya sokacak Van Valisi, korona hastalarını gizleyen muhtarla ilgili konuştu: Bizi sıkıntıya sokacak         
18:03
Son Dakika: ABD'de 18 Nisan verilerine göre koronavirüsten son 24 saatte 3 bin 800 kişi yaşamını yitirdi Son Dakika: ABD'de 18 Nisan verilerine göre koronavirüsten son 24 saatte 3 bin 800 kişi yaşamını yitirdi         
17:05
Meksika liginde 5 yıllığına küme düşme kaldırıldı Meksika liginde 5 yıllığına küme düşme kaldırıldı         
17:02
Sağlık çalışanları için Sağlık çalışanları için "Bize yük oldular" diyen Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, özür diledi         
16:54
ABD'de yapılan korona deneyleri basına sızdı: Virüs güneş ışığıyla ölüyor ABD'de yapılan korona deneyleri basına sızdı: Virüs güneş ışığıyla ölüyor         
16:53
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Atatürk Havalimanı'na inşa edilen hastanenin her odasının yoğun bakım olabileceğini aktardı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Atatürk Havalimanı'na inşa edilen hastanenin her odasının yoğun bakım olabileceğini aktardı         
16:51
İngiltere'de 18 Nisan'da açıklanan verilere göre son 24 saatte 888 kişi daha koronavirüsten öldü İngiltere'de 18 Nisan'da açıklanan verilere göre son 24 saatte 888 kişi daha koronavirüsten öldü         
16:50
UMH birlikleri, Hafter'in ikmal merkezi Tarhune kent merkezine yaklaştı UMH birlikleri, Hafter'in ikmal merkezi Tarhune kent merkezine yaklaştı         
16:44
Bakan Albayrak: Esnaf ve sanayicimize toplamda 70 milyar liralık finansman sağladık Bakan Albayrak: Esnaf ve sanayicimize toplamda 70 milyar liralık finansman sağladık         
16:22
Güzel spor spikeri Diletta Leotta, sandalyede yaptığı egzersizle mest etti Güzel spor spikeri Diletta Leotta, sandalyede yaptığı egzersizle mest etti         
16:21
Alanya'da cadde ve sokaklar boşaldı, kediler sokaklarda, turistler balkonda güneşlendi Alanya'da cadde ve sokaklar boşaldı, kediler sokaklarda, turistler balkonda güneşlendi         
16:18
Otomobilin çarpıp minibüsün üzerinden geçtiği gencin son anları kamerada Otomobilin çarpıp minibüsün üzerinden geçtiği gencin son anları kamerada         
16:09
Al Hilal Falcao'ya, Galatasaray'da kazandığının iki katını teklif edecek Al Hilal Falcao'ya, Galatasaray'da kazandığının iki katını teklif edecek         
16:00
Karantinada olan Yasmin Erbil, Instagram'dan göbek dansı yaptığı anları paylaştı Karantinada olan Yasmin Erbil, Instagram'dan göbek dansı yaptığı anları paylaştı         
15:59
Zonguldak, koronadan ölüm oranında İstanbul'u geçti Zonguldak, koronadan ölüm oranında İstanbul'u geçti         
15:47
Bağcılar'da bir marketteki hırsız, 8 şampuanı koynuna sığdırarak müşteri kılığında dükkandan ayrıldı Bağcılar'da bir marketteki hırsız, 8 şampuanı koynuna sığdırarak müşteri kılığında dükkandan ayrıldı         
15:46
Korona virüsü yenen ünlü sunucu Burak Akkul son durumunu paylaştı Korona virüsü yenen ünlü sunucu Burak Akkul son durumunu paylaştı         
15:31
THY, Almanya'daki Türk vatandaşları için 7 şehirden özel seferler yapacak THY, Almanya'daki Türk vatandaşları için 7 şehirden özel seferler yapacak         
15:22
Dünya güzeli Azra Akın'ın çocukluk fotoğrafı sosyal medyayı salladı Dünya güzeli Azra Akın'ın çocukluk fotoğrafı sosyal medyayı salladı         
15:13
Erdoğan, Erdoğan, "45 günde bitireceğiz" dediği hastanelerin yapımını havadan inceledi         
15:08
Akrabaların arazi anlaşmazlığı kavgası kanlı bitti Akrabaların arazi anlaşmazlığı kavgası kanlı bitti         
15:07
Yasağı delen vatandaş, sistemde koronavirüslü olduğu ortaya çıkınca polis korteji ile hastaneye götürüldü Yasağı delen vatandaş, sistemde koronavirüslü olduğu ortaya çıkınca polis korteji ile hastaneye götürüldü         
15:05
ABD koronavirüsle mücadele kapsamında Pakistan'a 8,4 milyon dolar yardım yapacak ABD koronavirüsle mücadele kapsamında Pakistan'a 8,4 milyon dolar yardım yapacak         
14:56
Yeliz Yeşilmen, Ebru Şallı'nın vefat eden çocuğunun ardından gözyaşlarına boğuldu Yeliz Yeşilmen, Ebru Şallı'nın vefat eden çocuğunun ardından gözyaşlarına boğuldu         
14:41
Arkadaşını öldüren zanlı, cinayeti 300 liralık borcunu alamadığı için işlediğini itiraf etti Arkadaşını öldüren zanlı, cinayeti 300 liralık borcunu alamadığı için işlediğini itiraf etti         
14:40
İmamoğlu'na İmamoğlu'na "Seni paramparça edeceğim" diyen şahsa 11 yıl hapis cezası istendi         
14:36
Mario Lemina favori 11'inde Falcao'ya, teknik direktör olarak da Fatih Terim'e yer verdi Mario Lemina favori 11'inde Falcao'ya, teknik direktör olarak da Fatih Terim'e yer verdi         
14:26
Koronayı yenen sağlıkçı, gün gün yaşadıklarını anlattı: Başta grip zannettim Koronayı yenen sağlıkçı, gün gün yaşadıklarını anlattı: Başta grip zannettim         
14:09
Karantinada canı sıkılan süper model Maria Liman art arda üstsüz poz verdi Karantinada canı sıkılan süper model Maria Liman art arda üstsüz poz verdi         
14:08
Kevin-Prince Boateng'den iddialı şampiyonluk açıklaması: İnanılmaz bir kutlama yapacağız Kevin-Prince Boateng'den iddialı şampiyonluk açıklaması: İnanılmaz bir kutlama yapacağız         
14:06
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.04.2020 18:05:46. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Uzman diyetisyenden beslenme önerileri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]