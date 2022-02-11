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UZMAN DOKTOR KALBİNE YENİLDİ - Son Dakika

UZMAN DOKTOR KALBİNE YENİLDİ

11.02.2022 13:30

ANTALYA'da evinde kalp krizi geçiren Kadın Doğum Uzmanı Dr. Bülent Doğan (45), ambulansla kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

ANTALYA'da evinde kalp krizi geçiren Kadın Doğum Uzmanı Dr. Bülent Doğan (45), ambulansla kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Serik Devlet Hastanesi'nde Kadın Doğum Uzmanı olarak çalışan Dr. Bülent Doğan, Belek Mahallesi'nde bulunan evinde aniden rahatsızlandı. Kalp krizi geçirdiği anlaşılan Doğan, yakınları tarafından özel bir hastaneye kaldırıldı. Doğan, meslektaşları tarafından yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Doktorun ölümü meslektaşlarını yasa boğdu. Otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürülen Bülent Doğan'ın cenazesinin Mersin'de toprağa verileceği belirtildi.

Doğan'ın evli olduğu ve 8 aydır Serik Devlet Hastanesi'nde görev yaptığı belirtildi.

UZMAN DOKTOR KALBİNE YENİLDİ
UZMAN DOKTOR KALBİNE YENİLDİ
UZMAN DOKTOR KALBİNE YENİLDİ

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Devlet Hastanesi, Kalp Krizi, Doğum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel UZMAN DOKTOR KALBİNE YENİLDİ - Son Dakika


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