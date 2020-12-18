Uzman doktor merak edilen Covid-19 aşılarını anlattı - Son Dakika

Uzman doktor merak edilen Covid-19 aşılarını anlattı

18.12.2020 11:32
Uzman doktor merak edilen Covid-19 aşılarını anlattı, System.String[]

Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında dünyada birçok firma aşı çalışmaları yürütürken, uzmanlar da bu tür büyük salgınlarda zincirin kırılması ve salgının sona ermesi için tek çözüm yolunun aşı olduğunu söylüyor.

Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında dünyada birçok firma aşı çalışmaları yürütürken, uzmanlar da bu tür büyük salgınlarda zincirin kırılması ve salgının sona ermesi için tek çözüm yolunun aşı olduğunu söylüyor.

İnsanlığın yaklaşık 1 yıldan fazla bir süredir Covid-19 virüsü ile karşı karşıya kaldığını ifade eden Medicana International Ankara Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Gülay Kılıç, "Hazır etkin bir ilacın ya da aşının olmaması ile yaşanan bu zorlu sürecin bitmesi için gerekli üç şart bulunmakta. Bunlardan biri toplumun yarıdan fazlasının hastalığı geçirerek bağışıklaması, ikincisi aşı ile toplumun bağışıklaması ve üçüncüsü virüsün mutasyonu ile bulaşıcılığının azalması, bitmesidir. Yüksek ölüm oranına sahip bu enfeksiyonda sürü bağışıklığı beklenemeyeceği oldukça açıktır. Yakın zamanda bir ilaç seçeneğinin de olmaması, çözüm için tek seçenek yüksek oranda aşılamadır" ifadelerini kullandı.

"TEK SİLAHIMIZ OLAN AŞININ HALA TEREDDÜTLE KARŞILANMASI BİZ HEKİMLERİ ÇOK KAYGILANDIRIYOR"

Gelişmiş toplumlarda erişkin aşılanma oranının yüzde 60 ve üzeri iken ülkemizde yüzde 3 civarında olduğunu vurgulayan Uzm. Dr. Gülay Kılıç, "Bu salgınla baş etmede tek silahımız olan aşının hala tereddütle karşılanması biz hekimleri çok kaygılandırıyor. Zaten en iyi ihtimalle önümüzdeki 6 ayda ulaşabileceğimiz tek aşı Çin menşeili Sinovac aşısı iken, tartışmaların ve karşılaştırmaların yersiz olduğunu düşünüyorum. Üçüncü faz dokümanlarını inceleyeceğiz. Güvenlik ve etkinlikle ilgili önemli bir sakınca bildirilmezse en kısa zamanda toplumca aşılanmamız gerekecek. Bulaşıcı hastalıklarla mücadele kişisel tercih değil, vatandaşlık, insanlık görevidir. Kanser hastalığında tedavi alıp almamak hastanın tercihidir ama bulaşıcı hastalıklar tüm toplumun sağlığını ilgilendirdiğinden korunma önlemleri, tedavi ve aşı insanlık görevi olarak görülmeli. Aksi durumda tüm ülkelerde suçtur" dedi.

"AŞILARIN RUHSATLANDIRILMASI ULUSAL AŞI OTORİTELERİ TARAFINDAN YAPILIR"

Aşının salgında tek ve en kısa çözüm olduğunun altını tekrar tekrar çizen Dr. Kılıç, "Dünya ülkeleri 9 ay gibi kısa sürede aşı üretiminde önemli bir noktaya gelmiştir ve 4 aşı gerekli güvenlik ve etkinlik testlerini tamamlayarak üretim ve uygulamaya başlanmıştır. Söz konusu aşılar zaten ilk iki faz deneylerinden başarıyla çıktı, elimizde bu aşıların işe yaradığını ve yan etkilerinin olmadığını gösteren binlerce veri bulunmakta. Aşıların güvenilirliği Faz 1 ve Faz 2 çalışmaları ile doğrulanırken, etkinliği yani yeterli koruyucu antikor oluşturup oluşturmadığı Faz 3 çalışmaları ile doğrulanır. Önemli yan etkisi olmayan ve DSÖ'nün belirlediği yüzde 50 üzeri antikor geliştiren aşı Faz 3 çalışmasını da başarı ile tamamlar ve ruhsatlandırma aşamasına geçer. Aşıların ruhsatlandırılması ulusal aşı otoriteleri tarafından yapılır" diye konuştu.

"BİR AN EVVEL TOPLUMDA BAĞIŞIKLIĞIN SAĞLANMASI GEREKMEKTEDİR"

Aşılar arasında etkinlik ve güvenlik, uygulama açısından aralarında çok önemli farklar olmadığını vurgulayan Kılıç, Brezilya, Endonezya ve ülkemizde pek çok merkezde tamamlanmak üzere olan üçüncü faz sonuçlarının açıklanması beklenen Sinovac aşısının Çin'in kendi kurumlarından onay aldığını ve kitlesel olarak uygulanmaya başlandığını söyledi. Uzm. Dr. Gülay Kılıç, "Sinovac aşısının ülkemizde yapılan Faz-3 uygulamasında bu merkezlerden verilen ara değerlendirme bilgilerinde şimdiye kadar aşı yerinde yanma, kızarıklık, hafif ateş gibi beklenen önemsiz yan etkileri dışında ciddi yan etkisi olmadığı görülmüştür. Tabii ki nihai olarak sonuçlar açıklandıktan ve etkinliği yani antikor oluşturma oranı ve yan etkileri değerlendirildikten sonra aralık ayının sonunda planlanan şekilde öncelikli gruplara aşı yapılmaya başlanacağı Sağlık Bakanlığımızca bildirilmiştir. Aşıların güvenlik ve etkinliğinin yıllarca incelenmesi gerekir ama pandemi koşullarında acil kullanım izni alabilen birkaç aşıdan biri olan Sinovac aşısından başka bir seçeneğimiz görünmüyor. Bu aşının ilk dozundan sonra 14 veya 28 gün sonra ile yaklaşık 4-6 hafta sonra antikor geliştirdiği bilinmektedir. Tüm dünyada olduğu gibi mevsim gereği pandeminin maksimum hıza ulaştığı ve önümüzdeki 3-4 ayın kritik olduğu göz önüne alındığında bir an evvel toplumda bağışıklığın sağlanması gerekmektedir. Sağlanan bağışıklık virüsün yayılma hızını keserek hastalık ve ölümlerin sayısını düşürecektir, sağlık sistemimizin yükünün de azaltılması ile alınan sağlık hizmetinin kolay ulaşılabilirliğini sağlayacaktır" şeklinde konuştu.

"BU AŞILARI KARŞILAŞTIRMAK BUGÜN İÇİN ÇOK ERKEN"

İnaktif aşıların bilinen eski aşılar olduğunu, RNA ve vektör aşıların da yeni teknoloji ile üretilen aşılar olduğunu açıklayan Dr. Kılıç, "Bu aşıları karşılaştırmak bugün için çok erken ancak aynı çalışmada etkinlik karşılaştırması için yapılan büyük çaplı çalışmalar ile daha net konuşulabilecektir. Vektör aşıları ile yapılan çalışmalar iki kez kesintiye uğramamış olsa da etkinliğin yüzde 70 civarında olması tüm dünyanın gözünün mRNA aşılarına çevrilmesine neden oldu. En önde gelen mRNA tabanlı aşı olan BioNTech, İngiltere'de uygulanmaya başlandı ve ABD'de FDA acil uygulama izni verdi ancak bizim bu aşıya ulaşmamız kısa vadede zor görünüyor. mRNA aşılarının avantajları daha saf olmaları, daha yüksek ve daha uzun süre antikor gelişmesine neden olmaları, yüksek etkinliğe sahip olmaları ve teknolojinin katkılarıyla hızlı üretilebilmeleridir. Güvenilirlik testleri sonuncunda birkaç orta şiddette alerjik yan etki dışında yan etki tespit edilememesi bu aşının üretimini hızlandırmıştır" diye konuştu.

(Utku Şimşek/İHA)

Çin Halk Cumhuriyeti, Koronavirüs, Ankara, Gülay, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Uzman doktor merak edilen Covid-19 aşılarını anlattı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 467 liradan işlem görüyor Meclis'e damga vuran "Kabak tatlısı" tartışması! İlginç diyalog tutanaklara geçti Araç almayı düşünenler dikkat! Taşıt kredilerinde vade sınırları azaltıldı Hem eski eşini hem çocuklarını döven şahıstan akılalmaz tehdit: Polisi ararsan cenazen çıkar Kavga ettikleri babasını elektrik kablosuyla boğup, kardeşleriyle birlikte mağaraya gömdü Milli Savunma Bakanı Akar: S-400'leri kullanmak için aldık, vazgeçmemiz söz konusu değil Kandilli "felaket" deyip günlük 2 saatlik su kesintisi önerdi: İstanbul için kuraklık artık depremden daha büyük tehlike 6 aydır korona vakasının görülmediği Yeni Zelanda, aşıyı vatandaşlarına ve komşu ülkelere ücretsiz dağıtacak
"Üniversiteler fuhuş yuvası" diyen profesöre, Ece Üner'den zehir zemberek sözler: Bu durumda sen ne oluyorsun?         
11:04
Güne yükselişle başlayan dolar 7,73'ten işlem görüyor Güne yükselişle başlayan dolar 7,73'ten işlem görüyor         
10:53
Celta Vigo'da oynayan Emre Mor, Kral Kupası maçında ağları havalandırdı Celta Vigo'da oynayan Emre Mor, Kral Kupası maçında ağları havalandırdı         
10:42
Andre Villas-Boas gazeteciyi tehdit etti: Tanrı seni yakalama şansı verecek Andre Villas-Boas gazeteciyi tehdit etti: Tanrı seni yakalama şansı verecek         
10:36
Son Dakika: Altın, elektronik eşya ve mobilya alımlarında kredi kartı taksit sınırı azaltıldı Son Dakika: Altın, elektronik eşya ve mobilya alımlarında kredi kartı taksit sınırı azaltıldı         
10:07
Bilim Kurulu Üyesi Tezer: Koronavirüs geçiren kişilerin aşı yaptırmasına gerek olmayabilir Bilim Kurulu Üyesi Tezer: Koronavirüs geçiren kişilerin aşı yaptırmasına gerek olmayabilir         
09:29
Devletin verdiği hibeyle atölye açan eski hükümlü şimdi 11 ülkeye ihracat yapıyor Devletin verdiği hibeyle atölye açan eski hükümlü şimdi 11 ülkeye ihracat yapıyor         
09:11
Eskişehir'de çıkarılan ve 'beyaz altın' olarak bilinen lüle taşı bir çok ülkeye ihraç ediliyor Eskişehir'de çıkarılan ve 'beyaz altın' olarak bilinen lüle taşı bir çok ülkeye ihraç ediliyor         
08:33
Seda Bakan, Mucize Doktor dizisinin kadrosundan ayrıldı Seda Bakan, Mucize Doktor dizisinin kadrosundan ayrıldı         
07:26
Zümrüdüanka dizisi 26. bölümüyle ekran macerasını sonlandırıyor Zümrüdüanka dizisi 26. bölümüyle ekran macerasını sonlandırıyor         
01:13
Kaan Yıldırım'dan ayrılık sonrası ilk paylaşım geldi Kaan Yıldırım'dan ayrılık sonrası ilk paylaşım geldi         
00:00
Terör örgütü Boko Haram, kaçırdığı öğrencilerin görüntülerini yayınladı Terör örgütü Boko Haram, kaçırdığı öğrencilerin görüntülerini yayınladı         
20:53
Fuhuş operasyonunda polisi gören kadın 3. kattan atladı Fuhuş operasyonunda polisi gören kadın 3. kattan atladı         
20:33
Kepçenin kazı sırasında kırdığı küpten 300'den fazla sikke çıktı Kepçenin kazı sırasında kırdığı küpten 300'den fazla sikke çıktı         
19:48
Defne Samyeli'nin 17 yaşındaki kızı Derin Talu yeni pozlarıyla gündem oldu Defne Samyeli'nin 17 yaşındaki kızı Derin Talu yeni pozlarıyla gündem oldu         
19:02
Bakan Koca'dan görevden alınan Başhekimle ilgili ilk açıklama: Hemşirelere verilen ceza kabul edilemez Bakan Koca'dan görevden alınan Başhekimle ilgili ilk açıklama: Hemşirelere verilen ceza kabul edilemez         
16:57
Bu kadarına da pes! Eşini öldüresiye dövdü, Bu kadarına da pes! Eşini öldüresiye dövdü, "Kendi kendine yapmıştır" dedi         
16:53
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2020 11:41:24. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Uzman doktor merak edilen Covid-19 aşılarını anlattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei