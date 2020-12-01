Uzman Dr. Ademhan: Korkusuzca gülebilmek hayal değil - Son Dakika

Uzman Dr. Ademhan: Korkusuzca gülebilmek hayal değil

01.12.2020 17:10
Uzman Dr. Ademhan: Korkusuzca gülebilmek hayal değil, System.String[]

Uzman Dr. Ademhan, estetik diş hekimliğinin sık yararlanılan uygulamalarından biri olan kompozit lamine ile dişlere zarar vermeden rengini ve şeklini değiştirmek, büyütmek veya kusurlarının düzeltmenin mümkün olduğunu ifade etti.

Uzman Dr. Ademhan, estetik diş hekimliğinin sık yararlanılan uygulamalarından biri olan kompozit lamine ile dişlere zarar vermeden rengini ve şeklini değiştirmek, büyütmek veya kusurlarının düzeltmenin mümkün olduğunu ifade etti. Ademhan, Antibiyotik kullanımına bağlı diş yüzeyindeki pürüzler, inatçı lekeler, gözü rahatsız edecek büyüklükteki dolgular, çürükler, ayrık ve kırık dişler bu yöntemle restore edilebilir" diye konuştu.

Ademhan, kompozit lamine uygulamasının zamanı kısıtlı olan hastalar tarafından tercih edildiğini vurguladı. Genellikle tek seansta, kişilerin düşlediği gülüşe kavuştuğunu kaydeden Uzman Dr. Ademhan, tedavinin ekonomik olması nedeniyle de tercih sebebi olduğunu belirtti. Ağız bakımına dikkat edilmesi ve rutin diş hekimi ziyaretlerinin aksatılmaması halinde kompozit lamine tedavisinin uzun ömürlü olduğunu aktaran Ademhan, şunları söyledi:

Dişler ile kabuklu yemiş kırılmadığı hallerde kompozit lamine uygulaması oldukça uzun ömürlü olmaktadır. Çay, kahve, gazlı içeceklerin kontrollü tüketilmemesi durumunda doğal dişler ne kadar renk değiştirir ve lekelenirse, kompozit lamine dişler de aynı şekilde etkilenir. Günümüz teknolojisinin ürünü olan yapıştırıcı malzemeler son derece güvenilir. Geçmişte bu tedavinin başarısının çok yüksek olmadığı yolundaki izlenimler artık geçerliğini yitirdi. Altını çizerek belirtmek isterim, normal dişlerin bakım ve korunması için hastalarıma önerdiğim her şeyi kompozit lamine uygulanmış dişler için de öneriyorum. Çiğ tüketeceğiniz kereviz ve ayva gibi sert sebze ve meyveleri ön dişlerle ısırmamak. Ağız ve diş bakımı da aynı. Diş fırçalamayı yumuşakça ve diş etlerini de kapsayacak şekilde yapmak, diş ipi ve gargara kullanmak, yılda iki kez diş hekiminizi ziyaret etmek, dişlerinizi sıkıyor ya da gıcırdatıyorsanız tavsiye edilen uygun önlemleri almanız yeterlidir. Uygulamanın ardından kendinize 10- 15 günlük bir alışma süresi tanımanız uygun olur. Sıcak ya da soğuk yiyecek içecekleri yadırgarsanız, hassasiyet oluşursa bu amaçla üretilmiş diş macunu kullanmak rahatlatıcı olacaktır."

NASIL UYGULANIYOR

Uzman Dr. Onur Ademhan, kompozit lamine yapılacak bölgenin lokal anestezi ile uyuşturulduğunu belirtti. Daha sonra, varsa çürüklerin temizlendiğini, iri dişlerin küçültüldüğünü kaydeden Ademhan, Kişinin diş rengine uygun kompozit seçilerek küçük tabakalar halinde diş yüzeyine yapıştırılır, diş sertliğine getirilir. Cilalama işlemi, tedavinin son noktasıdır" dedi.

Uzman Dr. Ademhan: Korkusuzca gülebilmek hayal değil

Antibiyotik, Diş Hekimi, Estetik, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Uzman Dr. Ademhan: Korkusuzca gülebilmek hayal değil - Son Dakika Magazin


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