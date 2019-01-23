Son Dakika Haberleri: Uzman Dr. Ergün Kasapoğlu: "Ayşen Gruda'yı 13.45 İtibariyle Kaybettik."

Uzman Dr. Ergün Kasapoğlu: "Ayşen Gruda'yı 13.45 İtibariyle Kaybettik."

1 saat önce

IHAAW153739-GEN/23-01-2019- Uzman Dr. Ergün Kasapoğlu: "Ayşen Gruda'yı 13.45 itibariyle kaybettik." 23.01.2019 15: 37: 39 TSI NNNN.

Uzman Dr. Ergün Kasapoğlu:
IHAAW153739-GEN/23-01-2019

- Uzman Dr. Ergün Kasapoğlu: "Ayşen Gruda'yı 13.45 itibariyle kaybettik." 23.01.2019 15: 37: 39 TSI
NNNN - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 03:43 Kaynak: İHA

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