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Uzman Dr. Toker: Aşılama programı sonrası sağlık çalışanlarında vefat haberi almadık - Son Dakika

Uzman Dr. Toker: Aşılama programı sonrası sağlık çalışanlarında vefat haberi almadık

21.08.2021 12:16
Uzman Dr. Toker: Aşılama programı sonrası sağlık çalışanlarında vefat haberi almadık, System.String[]

KAYSERİ Şehir Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Ayşin Kılınç Toker, aşılamanın önemine değinerek, "Yaklaşık 20 aydır süren pandemi sürecinin ilk 18 ayında maalesef çok sayıda sağlık çalışanımızı hem ağır hastalık seyriyle hem de vefatla kaybettik.

KAYSERİ Şehir Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Ayşin Kılınç Toker, aşılamanın önemine değinerek, "Yaklaşık 20 aydır süren pandemi sürecinin ilk 18 ayında maalesef çok sayıda sağlık çalışanımızı hem ağır hastalık seyriyle hem de vefatla kaybettik. Aşılama programı sonrasında haziran ayından itibaren sağlık çalışanlarında herhangi bir vefat haberi almadık. Bu aşının başarısını gösteriyor" dedi.

Kayseri Şehir Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Ayşin Kılınç Toker, aşılama çalışmalarıyla ilgili açıklama yaptı. Delta varyantına değinen Uzman Dr. Toker, "Delta varyantı sayısı son günlerde hızla artmaya devam ediyor. Çünkü delta varyantı koronavirüste bulaştırıcılığı daha fazla olan bir varyasyon şekli o yüzden de bir kişiden çok fazla kişiye bulaşmasından dolayı da vaka sayılarımız hızla artıyor. Delta varyantı da diğer varyasyonların ilk şekli gibi kişiden kişiye bulaşıyor. Solunum salgınıyla, konuşma, öksürük, hapşırma sonucunda çıkan vücut salgılarıyla virüs bulaşıyor. Yalnız şöyle bir şey var; hastalarımız bu dönemde artık eskisi kadar nefes darlığı yerine öksürük, solunum salgılarında artma, burun akıntısı, boğaz ağrısı gibi semptomlarla başvurmaya başladı" diye konuştu.

'BİRÇOK HASTAMIZDA DELTA VARYANTI MEVCUTDr. Toker, çok sayıda delta varyantı tanısı konulan hasta olduğunu kaydederek, "Şu an birçok hastamızda delta varyantı mevcut. Aşılama programlarına uyulmadığı takdirde bu delta varyantının bulaştırıcılığı da daha fazla olduğu için hem daha hızlı yayılacak hem de ne kadar çok kişi virüsle enfekte halde olursa yeni varyasyonların oluşma ihtimali artıyor. Virüs yükü toplumda ne kadar fazla olursa yeni varyasyonlar yeni mutasyonlar önümüzdeki aylarda mutlaka oluşacaktır. Bu pandemi sürecinin bu kadar uzun sürmesinin nedeni bu. Çok sayıda kişi virüs taşıdığı takdirde kişiden kişiye aktarımlar esnasında mutasyonlar gelişiyor. Bu da maalesef pandeminin daha uzun süreler devam etmesine neden olacak. O yüzden toplumsal bağışıklığı sağlamamız, aktif bir şekilde aşılanmamız çok önemli" ifadelerini kullandı.'HAZİRAN'DAN İTİBAREN VEFAT HABER ALMADIK'Dr. Toker, aşılamanın önemli olduğunu belirterek şöyle konuştu:

"Sağlık Bakanlığı gerekli aşılarda 2 doz Sinovac'tan sonra bağışıklığın düşmesinden sonra 3'üncü dozun yapılması gerektiğini açıkladı. BioNTech içinde aynısı geçerli 2'nci doz mutlaka antikor bağışıklık seviyesini yükseltmek için yapılmalı. O yüzden sisteme 3'üncü doz tanımlandığı halde gidip yaptırmadığınız takdirde ilk iki doz aşının koruyuculuğu azaldığı için yaptırdığınız doz boşa gidiyor, sizin yine hastalık riskiniz meydana geliyor. Sisteme tanımlanan aşıları mutlaka yaptırmak gerekiyor. Özellikle vakitlerini takip edip, gerekli aralıklarla yaptırmak gerekiyor. Aşının önemini şu şekilde vurgulamak istiyorum; yaklaşık 20 aydır süren pandemi sürecinin ilk 18 ayında maalesef çok sayıda sağlık çalışanımız hem ağır hastalık seyriyle hem de vefatla kaybettik. Aşılama programı sonrasında haziran ayından itibaren herhangi bir vefat haberi almadık. Bu aşının başarısını bize Türkiye çapında gösteriyor. Sağlık çalışanlarımız 3'üncü dozlarını vakitleri gelir gelmez oldular. Halkımızdan da devam dozlarını yakinen takip edip, vurulmalarını tavsiye ediyorum."


Uzman Dr. Toker: Aşılama programı sonrası sağlık çalışanlarında vefat haberi almadık

Şehir Hastanesi, Mikrobiyoloji, Haziran, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Uzman Dr. Toker: Aşılama programı sonrası sağlık çalışanlarında vefat haberi almadık - Son Dakika


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