Üye Girişi
Uzman Dr. Toker: Ölen kişilerin yüzde 93'ü hiç aşılanmamış - Son Dakika

Uzman Dr. Toker: Ölen kişilerin yüzde 93'ü hiç aşılanmamış

01.08.2021 15:00
Uzman Dr. Toker: Ölen kişilerin yüzde 93'ü hiç aşılanmamış, System.String[]

KAYSERİ Şehir Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Ayşin Kılınç Toker, aşının önemine değinerek, "Şu an hastalığı hastanede yatacak kadar ağır geçiren vakaların yüzde 90'ı aşısız grupta.

KAYSERİ Şehir Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Ayşin Kılınç Toker, aşının önemine değinerek, "Şu an hastalığı hastanede yatacak kadar ağır geçiren vakaların yüzde 90'ı aşısız grupta. Ölenlerin yüzde 93'ü hiç aşılanmamış" dedi.

Kayseri Şehir Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Ayşin Kılınç Toker, aşılama çalışmalarıyla ilgili açıklama yaptı. Aşılanmanın önemini vurgulayan Toker, "1,5 yıldır tüm dünyayı saran hem sosyal hem ekonomik hem de psikolojik yönden ciddi etkileri olan bir pandemi süreciyle iç içeyiz. Vaka sayıları belli dalgalar şeklinde gelişse de belli zamanlarda azaldıktan sonra salgın, aynı kuvveti ve tehlikesiyle devam etmektedir. Şu an dünya çapında çok farklı aşılar mevcut. Ülkemizde de bu aşılar, Sağlık Bakanlığı tarafından ücretsiz olarak  uygulanıyor. Bizim bu aşılanma sayılarından beklentimiz şu şekilde; toplumun en az yüzde 90-95'ine mutlaka bağışıklık sağlayacak şekilde aşı yanıtı elde etmemiz gerekiyor" diye konuştu.

'AŞI OLUNDUĞUNDA HASTANE YATIŞ ORANI YÜZDE 80'DEN DAHA FAZLA AZALIYOR'Toker, aşının koruyuculuğuna değinerek, "Vaka sayıların azaldığı bir dönemde rehavete kapılarak azalacağını düşünmek bu konuda bir yanılgıya neden oluyor. Çünkü vaka sayıları tekrar arttığında bir hastadan yaklaşık 10 kişiye bulaşan hastalık nedeniyle salgın kontrol edilemez hale geliyor ve toplumsal kısıtlamalar, ekonomik sıkıntılar ve eğitimin aksaması gibi süreçle karşı karşıya kalıyoruz. Bu nedenle aşılarımızı mutlaka belirli aralıklarla yaptırmamız gerekiyor. Dünya genelinde aşı yanıtları için yapılan çalışmalar şunu gösteriyor, şu an hastalığı hastanede yatacak kadar ağır geçiren vakaların yüzde 90'ı aşısız grupta. Ölen kişilerin yüzde 93'ü hiç aşılanmamış. Aşı olunduğu takdirde hastane yatış oranları, yüzde 80'den daha fazla azalıyor. Bugüne kadar, aşının ölümden koruyuculuk oranı tüm aşı çeşitlerinde yaklaşık yüzde 99" ifadelerini kullandı.'GENÇ HASTALARIN YOĞUN BAKIMDA TAKİBİ GERÇEKLEŞMEKTEDİR'Aşı karşıtlığıyla ilgili de açıklama yapan Toker, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Aşı konusunda bazı çekinceler mevcut. Özellikle yan etkiler konusunda bu çekinceler bulunuyor. Şöyle ki halen hastanelerimizde ciddi sayıda Covid pozitif hasta yatışı olmaktadır. Bu hastaların büyük bir kısmı yoğun bakımlarda takip edilmektedir. Toplumda hastalığı ayakta geçirenlerin dışında ek hiçbir şekilde hastalığı olmayan genç hastalarımızın da yoğun bakım takibi ve ölümler gerçekleşmektedir. Bu da kişinin ek hastalığından bağımsız virüsün çeşit varyantları ya da kişinin virüse karşı düşük olan bağışıklığı nedeniyle olabiliyor. Aşı gibi bir silah elimizde varken özellikle önümüzdeki kış dönemi gelmeden bağışıklığımızı sağlamamız gerekiyor."


Uzman Dr. Toker: Ölen kişilerin yüzde 93'ü hiç aşılanmamış

Şehir Hastanesi, COVIRAN Bereket, Mikrobiyoloji, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Uzman Dr. Toker: Ölen kişilerin yüzde 93'ü hiç aşılanmamış - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Bodrum'da şiddetlenen alevlerden kaçış anları! Mahalle sakinleri tekne ve botlarla tahliye edildi 15:27 Bodrum'da şiddetlenen alevlerden kaçış anları! Mahalle sakinleri tekne ve botlarla tahliye edildi Korkunç cinayet! 15 yaşındaki kız çocuğu babasını kalbinden bıçakladı 15:19 Korkunç cinayet! 15 yaşındaki kız çocuğu babasını kalbinden bıçakladı Beşiktaş'ın ön liberosu Josef de Souza'dan, 14:58 Beşiktaş'ın ön liberosu Josef de Souza'dan, "Paranın köpeğisin" diyen takipçisine ilginç cevap
Son Dakika: Yunanistan'a nota verildi! Edirne'de bir Türk vatandaşı Yunanistan tarafından sivil kıyafetli kişilerce ateş açılarak öldürüldü 14:06 Son Dakika: Yunanistan'a nota verildi! Edirne'de bir Türk vatandaşı Yunanistan tarafından sivil kıyafetli kişilerce ateş açılarak öldürüldü Gezinti gününü kayda almak istiyordu, kayınvalidesinin uçurumdan düştüğü anı kaydetti 13:30 Gezinti gününü kayda almak istiyordu, kayınvalidesinin uçurumdan düştüğü anı kaydetti Son anda engellendi! Gece boyu nöbet tutan gençlerin dikkati yangını engelledi 13:16 Son anda engellendi! Gece boyu nöbet tutan gençlerin dikkati yangını engelledi
Kızların etek altı fotoğraflarını çektiği iddia edilen kişiyi evire çevire dövdüler! Anbean kamerada 12:16 Kızların etek altı fotoğraflarını çektiği iddia edilen kişiyi evire çevire dövdüler! Anbean kamerada Demet Akalın'ın 12:00 Demet Akalın'ın "Azerbaycan yangın uçağı gönderdi mi?" sorusuna Azerbaycanlı takipçisinden sert cevap: Önce ülkenin adını doğru yazın

Son Dakika Haberleri
15:37 Olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz'a 'Sünnet'li tebrik! Cübbeli Ahmet Hoca sosyal medyadan paylaştı
15:26 Bodrum'da şiddetlenen alevlerden kaçış anları! Mahalle sakinleri tekne ve botlarla tahliye edildi
15:18 Korkunç cinayet! 15 yaşındaki kız çocuğu babasını kalbinden bıçakladı
15:14 Konya'da aynı aileden 7 kişinin öldürüldüğü katliamla ilgili gözaltına alınanların sayısı 14'e yükseldi
14:58 Beşiktaş'ın ön liberosu Josef de Souza'dan, "Paranın köpeğisin" diyen takipçisine ilginç cevap
14:28 Manavgat'taki yangında öldüğü sanılıyordu! Dağdan dağa yaklaşık 3 saat yürüyerek hayatta kaldı
14:10 Van'ın Başkale ilçesi sele teslim! Köylüler damların üstüne çıkıp saatlerce kurtarılmayı bekledi
14:06 Son Dakika: Yunanistan'a nota verildi! Edirne'de bir Türk vatandaşı Yunanistan tarafından sivil kıyafetli kişilerce ateş açılarak öldürüldü
14:03 Sarı-Lacivertliler'de idari menajer Volkan Ballı'nın görevlerine son verildi
13:42 G.Saray'ın Avrupa Ligi'nde Johnstone ile oynayacağı maçı İsviçreli Sandro Scharer yönetecek
Olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz'a 'Sünnet'li tebrik! Cübbeli Ahmet Hoca sosyal medyadan paylaştı Olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz'a 'Sünnet'li tebrik! Cübbeli Ahmet Hoca sosyal medyadan paylaştı         
15:38
İran sınırında çekildiği iddia edilen video gündem oldu! Yüzlerce mülteci kalabalık gruplar halinde görüntülendi İran sınırında çekildiği iddia edilen video gündem oldu! Yüzlerce mülteci kalabalık gruplar halinde görüntülendi         
15:22
Konya'da aynı aileden 7 kişinin öldürüldüğü katliamla ilgili gözaltına alınanların sayısı 14'e yükseldi Konya'da aynı aileden 7 kişinin öldürüldüğü katliamla ilgili gözaltına alınanların sayısı 14'e yükseldi         
15:15
Manavgat'taki yangında öldüğü sanılıyordu! Dağdan dağa yaklaşık 3 saat yürüyerek hayatta kaldı Manavgat'taki yangında öldüğü sanılıyordu! Dağdan dağa yaklaşık 3 saat yürüyerek hayatta kaldı         
14:29
Sarı-Lacivertliler'de idari menajer Volkan Ballı'nın görevlerine son verildi Sarı-Lacivertliler'de idari menajer Volkan Ballı'nın görevlerine son verildi         
14:04
ABD'nin en büyük yıldızı Kevin Durant, Voleybol Takımı'ndan Zehra Güneş'i yakın markaja aldı ABD'nin en büyük yıldızı Kevin Durant, Voleybol Takımı'ndan Zehra Güneş'i yakın markaja aldı         
13:19
G.Saraylı Oğulcan, sevgilisini öpücüklere boğuldu! Görüntüler Arda Turan'ın teknesinden geldi G.Saraylı Oğulcan, sevgilisini öpücüklere boğuldu! Görüntüler Arda Turan'ın teknesinden geldi         
12:19
Kendisini satmak isteyen alkollü eşini öldüren kadın: Namusum için bu suçu işledim Kendisini satmak isteyen alkollü eşini öldüren kadın: Namusum için bu suçu işledim         
12:02
O teori bu sefer işe yaramadı! Suçlu, olay mahalline gelerek yakayı ele verdi O teori bu sefer işe yaramadı! Suçlu, olay mahalline gelerek yakayı ele verdi         
11:57
Erdoğan, yangın felaketiyle sarsılan Türkiye'ye uçak gönderen 4 ülkenin ismini açıkladı Erdoğan, yangın felaketiyle sarsılan Türkiye'ye uçak gönderen 4 ülkenin ismini açıkladı         
11:48
Atilla Gökçe'nin önerisi tepki topladı! Okmeydanı'nın Atilla Gökçe'nin önerisi tepki topladı! Okmeydanı'nın "Mete Gazoz Okmeydanı" olarak yenilenmesini istedi         
11:37
Son durumu Bakan Pakdemirli paylaştı! Antalya ve Muğla'da alevlerle mücadele sürüyor Son durumu Bakan Pakdemirli paylaştı! Antalya ve Muğla'da alevlerle mücadele sürüyor         
11:22
10 yıl sonra konuştu! Kaddafi'nin oğlu ortaya çıkıp, başkanlığa göz kırptı 10 yıl sonra konuştu! Kaddafi'nin oğlu ortaya çıkıp, başkanlığa göz kırptı         
11:16
Laf atma tartışması polis müdahalesiyle bitti! Saç saça baş başa kavga kameralarda Laf atma tartışması polis müdahalesiyle bitti! Saç saça baş başa kavga kameralarda         
11:10
Emre Mor veto yedi! Sergen Yalçın, menajerlerin önerdiği genç futbolcuyu düşünmedi bile Emre Mor veto yedi! Sergen Yalçın, menajerlerin önerdiği genç futbolcuyu düşünmedi bile         
11:01
Barcelona'da forma giyen Türk yıldız Yusuf Demir'den klas gol! Katalan devinin paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu Barcelona'da forma giyen Türk yıldız Yusuf Demir'den klas gol! Katalan devinin paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu         
22:16
Açılışa katılınca eleştiri yağmuruna tutulan Tuğba Özay, elleri titreyerek ateş püskürdü Açılışa katılınca eleştiri yağmuruna tutulan Tuğba Özay, elleri titreyerek ateş püskürdü         
20:42
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.08.2021 15:46:23. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Uzman Dr. Toker: Ölen kişilerin yüzde 93'ü hiç aşılanmamış - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement