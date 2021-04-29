"Uzman ellerde yapılmayan doğal gaz tesisatı, can ve mal kaybına neden olabilir" - Son Dakika

"Uzman ellerde yapılmayan doğal gaz tesisatı, can ve mal kaybına neden olabilir"

29.04.2021 11:06

Yanlış yapılan doğal gaz tesisatlarının bütçeye zarar verdiğine dikkat çeken Fortes Mühendislik A.Ş. Genel Koordinatörü Yusuf Saygın, "Uzman ellerde yapılmayan doğal gaz tesisatın, patlama gibi üzücü sonuçlar doğurabilir.

Yanlış yapılan doğal gaz tesisatlarının bütçeye zarar verdiğine dikkat çeken Fortes Mühendislik A.Ş. Genel Koordinatörü Yusuf Saygın, "Uzman ellerde yapılmayan doğal gaz tesisatın, patlama gibi üzücü sonuçlar doğurabilir. Bu da can ve mal kaybına neden olabilir" uyarısında bulundu.

Hem konutlarda hem de sanayide yaygın olarak kullanılan doğal gazın kullanım avantajı sağladığı kadar birtakım risklerini de beraberinde getirebildiğini söyleyen Fortes Mühendislik A.Ş. Genel Koordinatörü Yusuf Saygın, doğal gaz tesisatının uzman kişiler tarafından yapılması gerektiğine dikkat çekti.

DOĞRU MÜHENDİSLİK İLE KAYIPLAR ÖNLENEBİLİR

Türkiye'de doğal gazın farklı sektörlerde ve alanlarda kullanıldığını belirten Saygın, "Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) verileri incelendiğinde, 2019'da 44,9 milyar metreküp doğal gaz kullanıldı. İç piyasada kullanılan doğal gazın, 14,5 milyar metreküpü konutlarda, 12,4 milyar metreküpü sanayide, 11,2 milyar metreküp elektrik santrallerinde, 6,8 milyar metreküpü ise hizmet ve diğer enerji sektöründe kullanıldığını görüyoruz. Doğal gazın gerek sanayi ve enerji sektöründe gerekse de konutlarda olan yaygın kullanımının bazı riskleri bulunuyor. Bu riskler, doğru mühendislik çalışmalarıyla ortadan kaldırılarak, kullanım alanlarına güvenli ulaşımı, uzman ve deneyimli bir mühendislik çalışmasıyla sağlanabiliyor" dedi.

Saygın, sözlerine şöyle devam etti:

"Doğal gaz kullanım alanlarında çok fazla yanlışı yerinde görüyor ve gerekli teknik girişimlerde bulunuyoruz. Doğru seçilmeyen kombi ya da radyatör enerji kullanımını normal seviyelerden üst seviyelere çıkartarak maddi kayba yol açabiliyor. Yanlış hesaplanan tesisat boru çapı ya da doğru belirlenmeyen kapasite tercihleri, doğal gazda maddi kaybı derinleştirebiliyor."

PROFESYONEL YAKLAŞIM GEREKTİRİYOR

Doğal gaz tesisatının kapsamlı bir mühendislik projesi olduğunu vurgulayan Saygın, "Doğal gazın kullanım alanlarına göre kombi kapasiteleri de değişkenlik gösterebiliyor. Kullanım alanının ihtiyacından fazla seçilen yüksek veya düşük kapasiteli kombi, enerji sarfiyatını artırarak bütçeye zarar veriyor. Kombi ve radyatör seçimlerinin yanı sıra doğru su dolaşımının sağlanması da hayati önem taşıyor. Doğal gaz tesisat süreci profesyonel ve teknik bir yaklaşım gerektirir. Doğal gazın kullanıldığı yaşam alanlarında ya da çalışma alanlarında, kullanım için öncelikli olan, mühendislik projesinin hazırlanmasıdır. Doğal gaz kullanım alanının son haline getirilmeden önce yerinde tespiti ve analizi, proje ve mühendislik hesaplamaları oldukça önemlidir. Deneyimli mühendisler eşliğinde hazırlanması gereken bu projeler, doğal gaz dağıtım şirketlerinin kurallarına ve tüm yönetmeliklere uygun olacak şekilde düzenlenmelidir. Aksi takdirde herhangi bir proje ve mühendislik dışı bir çalışma, maalesef maddi ve manevi kayıpların yaşanmasının yolunu açacaktır" diye konuştu.

KALİTESİZ TESİSAT CAN KAYBINA NEDEN OLABİLİR

Doğal gazın sağladığı rahatlık ve konforun, kalitesiz tesisat çalışmaları sonucunda elim olayların yaşanmasına sebep olduğunu söyleyen Saygın, "Bir petrol türevi olan doğal gazın büyük bölümü Metan gazı (CH4) adı verilen hidrokarbon bileşiğinden oluşur. Havayla karışımı durumunda ateş veya kıvılcımla temas ettiğinde patlayabilir. Bu nedenle doğal gaz kullanılan cihaz ve tesisatta hiçbir şekilde gaz sızıntısı olmamalıdır. En küçük bir ihmal, doğalgaz zehirlenmelerine ya da yangınlara neden olabiliyor. Doğal gaz tesisat işleminin uzman ekiplerce yapılması, can ve mal kayıpları gibi istenmeyen üzücü durumlara karşı önlem olabilir" diyerek sözlerine son verdi.


Uzman ellerde yapılmayan doğal gaz tesisatı, can ve mal kaybına neden olabilir
Uzman ellerde yapılmayan doğal gaz tesisatı, can ve mal kaybına neden olabilir

Doğalgaz, Patlama, Enerji, Kombi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'Uzman ellerde yapılmayan doğal gaz tesisatı, can ve mal kaybına neden olabilir' - Son Dakika


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