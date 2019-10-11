Son Dakika Haberleri: Uzman erbaşlar Teröristle Mücadele Harekat Kursu'nu tamamladı
Son Dakika Güncel Uzman erbaşlar Teröristle Mücadele Harekat Kursu'nu tamamladı

Uzman erbaşlar Teröristle Mücadele Harekat Kursu'nu tamamladı

1 saat önce

Terörle mücadelede görev almak üzere Kırkağaç 6'ıncı Jandarma Komando Eğitim Alay Komutanlığındaki eğitimlerini tamamlayan 2 bin 378 uzman erbaş için mezuniyet töreni düzenlendi.

Uzman erbaşlar Teröristle Mücadele Harekat Kursu'nu tamamladı, System.String[]

Terörle mücadelede görev almak üzere Kırkağaç 6'ıncı Jandarma Komando Eğitim Alay Komutanlığındaki eğitimlerini tamamlayan 2 bin 378 uzman erbaş için mezuniyet töreni düzenlendi.

28. Dönem Uzman Erbaş Teröristle Mücadele Harekat Kursu'nu tamamlayan 241 sahil güvenlik uzman erbaş ve 2 bin 137 jandarma komando uzman erbaş için düzenlenen törene Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Musa Çitil, Foça Jandarma Komando ve Eğitim Merkez Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak da katıldı.

Törende konuşan Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Çitil, eğitimlerini tamamlayarak görev yapmaya hak kazanan erbaşların 24 saat esasına göre bütün suç örgütleri ve suçlara karşı mücadele vereceklerini belirtti.

Komandoların silah gösterisi, halk oyunları ve dağcılık gösterisi sunduğu törenin ardından aileler, mezun olan evlatlarıyla kucaklaştı.

Jandarma, Kırkağaç, Komando, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 03:28 Kaynak: AA
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