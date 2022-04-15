Uzman erbaşlar, terörle mücadele için hazır - Son Dakika
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Uzman erbaşlar, terörle mücadele için hazır

15.04.2022 14:14

İzmir'deki Yeni Foça Jandarma Komando Teröristle Mücadele Okul Komutanlığında "33. Dönem Jandarma Uzman Erbaş Komando Temel Kursu"nu tamamlayan 853 kursiyer mezun oldu.

İzmir'deki Yeni Foça Jandarma Komando Teröristle Mücadele Okul Komutanlığında "33. Dönem Jandarma Uzman Erbaş Komando Temel Kursu"nu tamamlayan 853 kursiyer mezun oldu.

İzmir'in Foça ilçesindeki okulda 26 hafta boyunca toplumsal olaylara müdahale, muhabere, harita ve silah bilgisi, patlayıcı madde, tuzaklarla mücadele ile atış eğitimi alan uzman erbaş kursiyerler için mezuniyet töreni düzenlendi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, komando uzman erbaşlar katılımcıların huzurunda komando andı içti.

Kursu birincilikle bitiren uzman erbaşın yaş kütüğüne plaket çakmasının ardından, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Musa Çitil tarafından dereceye girenlere mezuniyet ve başarı belgeleri ile hediye verildi.

Korgeneral Çitil, 26 haftalık eğitimlerini başarıyla tamamlayan 739 jandarma, 114 deniz kuvvetleri mensubu olmak üzere toplam 853 uzman erbaşın Jandarma Genel Komutanlığı ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı saflarında göreve başlamaya hak kazandığını bildirdi.

Mezunlara yeni görevlerinde başarı dileyen Çitil, "Jandarma Genel Komutanlığı olarak geçmişten bu zamana kadar milletimizin huzur ve güvenliğini başarı ile sağlayan meslektaşları gibi bu genç silah arkadaşlarım da 'Gitmediğin yer, kontrol etmediğin alan senin değildir' prensibiyle vatandaşlarımızın arasında daha görünür ve erişilebilir olarak kutsal vatanımızın her karış toprağında gece ve gündüz demeden görev yapacaklardır." diye konuştu.

Çitil, kursiyerlere, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin'in selam ve tebriklerini de iletti.

Okul Komutanı Jandarma Albay Ahmet Çetin ise temel hedeflerinin, vatan ve millet sevdasıyla dolu aklı ve bilimi rehber edinen ahlaki ve mesleki değerlere gönülden bağlı uzman erbaşlar yetiştirmek olduğunu söyledi.

Törende, öğretmen ile kursiyerler, yakın boğuşma ve kuleden iniş gösterileri sundu. Gösterinin sonunda Türk bayrağı açan komandolar, katılımcılardan alkış aldı.

Program, Jandarma Mehteran Birliğinin gösterisinin ardından dua okunması ve tören geçişiyle sona erdi. Bu sırada gerçekleştirilen "helikopterle üzüm salkımı" gösterisi ilgiyle izlendi.

Törene, Foça Kaymakamı Ali Çetin, Bornova Jandarma Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Mustafa Başoğlu, Foça Jandarma Komando Eğitim Komutanı Tuğgeneral Halil Şen, ilçe protokol üyeleri ile aileleri katıldı.

Duygusal anlar yaşandı

Tören için Türkiye'nin farklı şehirlerinden gelen aileler, duygusal anlar yaşadı.

Oğlu Uzman Çavuş Burak Karagöz ile bir araya gelen anne Azime Karagöz, çok mutlu olduğunu ve oğluyla gurur duyduğunu belirterek, "6 aydır oğlumla ayrıydım. Çok mutluyum, çok sevinçliyim oğluma kovuştum. Herkes evladına kavuşsun inşallah." diye konuştu.

Uzman Çavuş Burak Karagöz de "Şu an çok mutluyum. Mutluluk gözyaşlarım bunlar. 6 ay sonra kavuştuk ailemizle. Güzeldi, zorluydu. İyi günümüz de oldu kötü günlerimiz de. Çok şükür bitirdik." ifadelerini kullandı.

Uzman erbaşlar, terörle mücadele için hazır
Uzman erbaşlar, terörle mücadele için hazır
Uzman erbaşlar, terörle mücadele için hazır

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Kaynak: AA

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