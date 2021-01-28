Uzman erbaşları da kapsayan kanun teklifi Milli Savunma Komisyonu'nda kabul edildi - Son Dakika

Uzman erbaşları da kapsayan kanun teklifi Milli Savunma Komisyonu'nda kabul edildi

28.01.2021 14:17
Uzman erbaşları da kapsayan kanun teklifi Milli Savunma Komisyonu'nda kabul edildi, System.String[]

Uzman erbaşlarla ilgili düzenlemeleri de içeren Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Milli Savunma Komisyonu'nda kabul edildi.

Uzman erbaşlarla ilgili düzenlemeleri de içeren Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Milli Savunma Komisyonu'nda kabul edildi.

Milli Savunma Komisyonu'nda kabul edilen kanun teklifine göre doktorların ödemelerinde eşitlik sağlanıyor. Uzman erbaşların emeklilik haddi 55 yaş olarak belirleniyor. Devlet memuru olarak görev yapan uzman erbaşların emsallerinin aldığı emekli aylığını almaları amaçlanıyor. Askeri kantinlerin elektrik, su ve yakacak giderleri de kurum bütçesinden karşılanacak.

Sağlık Bakanlığınca talep edilmesi halinde Sağlık Bakanlığı ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi'ne devredilen kurumlar ile şehit aileleri, gaziler, Türk Silahlı Kuvvetleri personel ve aileleri ile sınır ötesi ve teröristlerle mücadele harekatına öncelikle sağlık hizmet desteği sağlayan Sağlık Bakanlığı teşkillerinde, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde yedek subay olarak görevli sağlık sınıfı personel görevlendirilebilecek. Uzman erbaşlar, Türkiye Emekli Uzman Erbaşlar Derneği kurabilecek.

Kanun teklifi ile Genelkurmay Başkanı'nın görev ve sorumluluklarına barış döneminde seferberlik ve savaş hali için yapılacak hazırlıklara ilişkin görev, yetki ve sorumlulukları da belirleniyor. Olağanüstü hal ve terörle mücadeleden kaynaklanan zorunlu hallerde ihtiyaç duyulan sözleşme süreleri, talebe bakılmaksızın ilgisine göre Kuvvet Komutanı, Jandarma Genel Komutanı, Sahil Güvenlik Komutanı'nın onayını müteakip yaş hadlerine kadar birer yıl süreyle uzatılabilecek. Harekat bölgelerinde görev yapan doktorların hizmet süresi 1.5 kat sayılacak. Dış kaynaktan subaylığa geçirilenlere bir yıllık deneme süresi, uzman erbaşlara ise ilk beş aylık intibak süresinin ardından yerli üretim ordu tipi tabanca ve bir kutu mermi verilecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) üyelerinin askerlikleri üye sıfatlarının sona erdiği tarihe kadar ertelenecek.

(Ahmet Umur Öztürk/İHA)

Milli Savunma Komisyonu, Emekli, TBMM, TSK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Uzman erbaşları da kapsayan kanun teklifi Milli Savunma Komisyonu'nda kabul edildi - Son Dakika


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