TSK personeline ilişkin kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda yasalaştı (1) - Son Dakika

TSK personeline ilişkin kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda yasalaştı (1)

18.02.2021 23:00
TSK personeline ilişkin kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda yasalaştı (1), System.String[]

Milli Savunma Bakanlığı kadrolarında görevli personelin tecrübelerinden daha uzun süreli ve etkin şekilde yararlanılması, özlük haklarının iyileştirilmesi gibi düzenlemeleri içeren Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Personel Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi,...

Milli Savunma Bakanlığı kadrolarında görevli personelin tecrübelerinden daha uzun süreli ve etkin şekilde yararlanılması, özlük haklarının iyileştirilmesi gibi düzenlemeleri içeren Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Personel Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

Kabul edilen kanuna göre, Sağlık Bilimleri Üniversitesinde uzmanlık eğitimi gören misafir askeri personele, aynı yerde eğitim görenlerde olduğu gibi ödeme yapılacak.

Bakaya ve yoklama kaçağı suçlarında özür olarak kabul edilen durumlar, kanunda belirtilen mazeretlerle sınırlı tutulacak.

Tecrübelerinden daha uzun süreli ve etkin bir şekilde yararlanılması amacıyla uzman erbaşların emeklilik yaş haddi 55 yaş olacak.

Seferin gereği olarak lüzum görülmesi ve sağlık durumlarının elverişli olması halinde uzman erbaşlar, 60 yaşına kadar en gençlerinden başlanarak orduya alınabilecek.

Kanun, uzun yıllar TSK'de zor koşullarda görev yapmasına rağmen yalnızca emeklilik hakkını elde edinceye kadar kısa süreliğine devlet memuru olarak görev yapan uzman erbaşların da emsallerinin aldığı emekli aylığı ödenmesini amaçlıyor.

Kiraya verilen veya üçüncü şahıslara işlettirilen kısımları hariç olmak üzere askeri kantinlerin elektrik, su ve yakacak giderleri, genel bütçeden karşılanacak.

Dış kaynaktan doğrudan Özel Kuvvetler Komutanlığı emrinde görev yapmak üzere temin edilen subaylardan, verilen eğitimi tamamlamadan önce temin aşamasında aranan sağlık ve benzeri şartları taşımadıkları sonradan anlaşılanlar ile bu şartları kaybedenlerin ilişikleri kesilecek.

Subaylara yönelik düzenlemelerle uyumlu şekilde, dış kaynaktan temin edilen astsubaylardan da deneme süresinin bitiminden önce temin şartlarını taşımadığı anlaşılanların veya bu şartları kaybedenlerin; dış kaynaktan doğrudan Özel Kuvvetler Komutanlığı emrinde görev yapmak üzere temin edilen astsubayların da verilen eğitimi tamamlamadan önce temin aşamasında aranan sağlık ve benzeri şartları taşımadıklarının sonradan anlaşılması halinde ilişikleri kesilecek.

Hukuk sınıfı subaylar, arabuluculuk komisyonlarında görev yapabilecek. Dış kaynaktan alınan hukuk sınıfı subay adayları, diğer sınıflardaki subay adayları gibi temel askerlik eğitiminin ardından subaylığa naspedilebilecek.

Kanunla, nezdinde bulundukları kıta komutanı veya kurum amirlerinin, hukuk sınıfı subayların disiplin amiri olması amaçlanıyor.

Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının İçişleri Bakanlığına bağlanması nedeniyle teşkilat değişikliğine uyumun sağlanması için Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu'nda değişiklikler yapılıyor.

Aynı kanunda, sağlık hizmetleri tazminatı ödenmesinin personele ek fayda sağlaması yerine hak kaybına sebep olması nedeniyle değişikliğe gidiliyor. Buna göre, sağlık astsubayları hariç sağlık hizmetleri tazminatından yararlanan personele ek ödeme yapılmayacak.

(Sürecek)

Türkiye, Emekli, TBMM, TSK, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika TSK personeline ilişkin kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda yasalaştı (1) - Son Dakika


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