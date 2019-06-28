Uzman erbaşların eğitimi başarıyla devam ediyor
1 saat önce
Uzman erbaşların Isparta'da eğitim çalışmaları başarıyla sürüyor.
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 11:53 Kaynak: İHA
Uzman erbaşların Isparta
'da eğitim çalışmaları başarıyla sürüyor.
Uzman erbaş komando temel kursiyerlerinin Isparta'da bulunan Terörle Mücadele Eğitim ve Tatbikat Merkezi Komutanlığındaki eğitim faaliyetleri başarıyla devam ediyor. - ANKARA
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