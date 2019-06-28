Son Dakika Haberleri: Uzman erbaşların eğitimi başarıyla devam ediyor
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Uzman erbaşların eğitimi başarıyla devam ediyor

1 saat önce

Uzman erbaşların Isparta'da eğitim çalışmaları başarıyla sürüyor.

Uzman erbaşların eğitimi başarıyla devam ediyor, System.String[]
Uzman erbaşların Isparta'da eğitim çalışmaları başarıyla sürüyor. Uzman erbaş komando temel kursiyerlerinin Isparta'da bulunan Terörle Mücadele Eğitim ve Tatbikat Merkezi Komutanlığındaki eğitim faaliyetleri başarıyla devam ediyor.
(Mevlüt Hasgül/İHA)
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 12:00 Kaynak: İHA
Komando, Isparta, Güncel
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