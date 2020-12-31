Uzman estetisyen Dalmış, kadınlara güzellik sırlarını anlattı - Son Dakika

Uzman estetisyen Dalmış, kadınlara güzellik sırlarını anlattı

31.12.2020 11:41
Uzman estetisyen Dalmış, kadınlara güzellik sırlarını anlattı, System.String[]

Uzman Estetisyen Jiyan Dalmış, yeni yılda kadınların işine yarayacak güzellik sırlarını bir bir açıkladı.

Uzman Estetisyen Jiyan Dalmış, yeni yılda kadınların işine yarayacak güzellik sırlarını bir bir açıkladı.

Uzman Estetisyen Jiyan Dalmış, 2020 yılının neredeyse tamamının karantinada geçse de bu dönemde cilt bakımının asla aksatılmaması gerektiğini söyledi. Aylık düzenli olarak cilt bakımının yapılması gerektiğini kaydeden Dalmış, "Bunun yanı sıra, yine düzenli bir şekilde spor yapmanız ve sağlıklı beslenmeniz de son derece önemli. Bir kadın olarak her şeyden önce kendinizi sevmelisiniz. Çünkü, kendiniz ile ilgili yapacağınız ufak dokunuşlar bile sizi normalden daha güzel gösterecektir. Makyaj, hiç şüphesiz birçok kadının kurtarıcısı oluyor. Bu noktada, günümüz trendinin koyu renkli rujlar olduğunu söyleyebiliriz. Ancak, ağır makyaj sevmiyorsanız dudaklarınıza parlatıcı sürerek durumu kurtarabilirsiniz. Cilt bakımının çok önemli olduğunu daha önce de söyledik. Bu yüzden, haftada en az bir kere yüzünüze ve vücudunuza maske uygulamalısınız. Özel bir maske tercihiniz yoksa nem yoğunluklu maskeler ve kolejenli onarıcı maskeler seçiminiz olabilir. Evde kendi başınıza hazırlayacağınız maskeler ile de bu durumu çözebilirsiniz. Ayrıca, göz altınızdaki torbalar için de düzenli olarak bakım uygulamalısınız. Bilhassa uyandığınız zaman sağlıklı bir cilde sahip olmak adına yapmanız gerekenler var. Bu noktada, ilk olarak, yüzünüzü yıkamalısınız. Ardından, kokulu losyonlar ve buz parçaları ile yüzünüzü nemlendirmelisiniz. Özellikle çiçekli losyonlar ile tüm duyularınız harekete geçecektir. Buna ek olarak, nemli bir temizleme pamuğunu yüzünüzde gezdirerek cildiniz için harika bir bakım uygulamış olursunuz. Pamuğun diğer kısmını makyajdan sonra yüzünüzde hafifçe gezdirdiğiniz takdirde makyajınız son derece doğal ve transparan bir görüntüye sahip olacaktır. Doğadaki tuz ve şeker partiküllerinde doğal peeling maddeleri olduğu için evde kendi başınıza yapacağınız karışımlarla peeling hazırlayabilirsiniz" dedi. - DİYARBAKIR

Uzman estetisyen Dalmış, kadınlara güzellik sırlarını anlattı

Makyaj, Kadın, Magazin, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Magazin Uzman estetisyen Dalmış, kadınlara güzellik sırlarını anlattı - Son Dakika Magazin


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