Uzman estetisyen Jiyan Dalmış'tan kalıcı makyaj ürünleri uyarısı

Uzman estetisyen Jiyan Dalmış, kalıcı makyaj ürünlerine dikkat edilmesi çağrısında bulundu.

Birçok kadın tarafından tercih edilen kalıcı makyaj ürünlerinin ne kadar sağlıklı olduğuna dair araştırma yapıldığını belirten Dalmış, bu tür ürünleri kullananların dikkatli olması gerektiğini söyledi. Kalıcı kozmetiklerin mikropigmentasyon, dermagrafiks ve mikropigment implantasyon olarak bilindiğini aktaran Dalmış, kalıcı makyaj uygulamalarının hem olumlu hem de olumsuz sonuçlarının olabileceğini ifade etti. Kalıcı makyajın bilhassa ufak kusurları kapatmada ve şekil bozukluklarını gidermede kullanıldığını vurgulayan Dalmış, "Bunun yanı sıra, kişinin doğal cilt rengiyle uyumlu olmasına rastlanmaktadır. Kalıcı kozmetik prosedürlerin özel alet ve tek kullanımlık iğne yardımıyla 0.3-0.7 milimetre deri altına pigment sokularak yapıldığından bahsetti. Bunun yanı sıra, bu işlemlerin ardından en az bir kontrol seansı daha yapılmaktadır. Kalıcı kozmetik prosedürlerinin ilk aşaması ortalama 2 ila 2 buçuk saat arasında sürmektedir. Kontrol aşaması ve renk tazeleme prosedürleri ise daha az sürmektedir. Bunun yanı sıra, birçok kişi, kalıcı makyaj uygulamalarında kullanılan ürünlerin zararlı olduğunu düşünmektedir. Ancak, pigmentler için kullanılan boyaların içerisinde herhangi bir kanserojen veya zehirli madde bulunmamaktadır. Cildin iyileşme süreci üç veya dört hafta sürmekle beraber iki tedavi arası ise en az iki ya da üç hafta olarak bilinmektedir. Kalıcı makyajın kalıcı olmasının sebebinin pigmentin derinin dermal tabakasının üst retiküler kısmına dövme olarak yapılmasından kaynaklanıyor. Yıkama sonucunda çıkması mümkün değil. Fakat, zaman içerisinde dövmenin veya pigmentin solmasına rastlanmaktadır. Bu bağlamda, kalıcı makyaj uygulamalarının renk tonunun geliştirilmesi veya şekil bozukluklarının giderilmesi için periyodik olarak bakım yaptırmak gereklidir. Bu noktada, kalıcı makyaj uygulaması ile saç bakımı benzerlik taşımaktadır. Periyodik bakım uygulamaları kişinin değişen zevklerini değerlendirmek adına önemli bir fırsattır. Kalıcı makyajın ne kadar uzun ömürlü olacağı ise kişinin yaşam tarzına göre değişkenlik gösterir" dedi. - ŞIRNAK