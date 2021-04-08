Uzman girişimciler Coffee Talks etkinliğinde bir araya geldi - Son Dakika

Uzman girişimciler Coffee Talks etkinliğinde bir araya geldi

08.04.2021 15:56
Uzman girişimciler Coffee Talks etkinliğinde bir araya geldi, System.String[]

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) online etkinlikleri kapsamında düzenlenen Coffee Talks etkinliğinin ikincisi Türkiye'de Girişimcilik Ekosistemi konusu ile alanında uzman girişimciler ile online olarak gerçekleşti.

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) online etkinlikleri kapsamında düzenlenen Coffee Talks etkinliğinin ikincisi Türkiye'de Girişimcilik Ekosistemi konusu ile alanında uzman girişimciler ile online olarak gerçekleşti.

GAÜ TC. Marketing Koordinatörü Simge Erdal moderatörlüğünde, "Başarılı Yöneticiler ile Girişimcilik Ekosistemi" konusunun işlendiği etkinliğe, Piksel Akademi Kurucusu Emrah Kozan, ikas.com ve Mugo Kurucusu Mustafa Namoğlu, NavlunGo Kurucusu İsa Korkmaz katılım gösterdi.

Girişimcilik ve yatırımlar hakkında açıklamalarda bulunan Emrah Kozan; "Girişimciliğe, şirket kurmaya başlamadan önce bu alanlarda deneyim kazanıyorsunuz. Fikirleri, yapılan işleri görüyorsunuz ve kendi girişimciliğinizi yapmaya karar verip adım atmaya başlayınca etrafınızdan birçok ses duyabiliyorsunuz. Uzun süre çalıştığınız yeri bırakmamanız gerektiğini, rahatınızı bozmamanız gerektiği size söylenebiliyor. Her fikir kendi içinde değerli ama bu fikri oluşturamıyorsanız, ayakları yere sağlam bir işletmeye çeviremiyorsanız erken pes etmek durumunda kalıyorsunuz. Bu işler kolay değil. Çaba göstererek deneyerek, kendini kendine ve çevrene ispat ederek yola çıkılıyor. Bilinçli yatırımcı konusunda ülkede gerçekten ciddi sıkıntılar var. Maalesef çok farklı yerlere yatırımlar yapılırken girşimcilik eko sistemine yatırım çok yapılmadı" dedi.

"Girişimci problemleri gören, çözüm arayan kişidir"

Kozan; "Girişimciliğin ana teması bir problem belirleyip bu probleme fikir üretip çözüm aramaktan ve yatırımcının dikkatini çekmesinden geçiyor aslında. Biz hayal kurmaktan ciddi anlamda eksiğiz. Girişimcilik birazda hayal kurmaktan geçiyor aslında. Doğru hayali kurmaya başladığımızda çevredeki problemleri görüp bunu fırsata dönüştürmeye başladığımız anda hayat değişmeye başlıyor. Girişimci problemleri gören, çözüm arayan kişidir. Gençlerimizin de yapması gereken hayal kurması, fikir üretmesidir. Eğer doğru fikri ortaya koyup üretmeye geçerse zamanla sabırla hayallerine ulaşabilirler" dedi.

Pandemi ile beraber teknolojinin ve internet yatırımlarının arttığını ve teknolojinin yatırımcıların çok fazla ilgisini çekmeye başladığını belirten Mustafa Namoğlu da; "Yatırımcılar eskiden girişimcilerin fikirlerine pek yakın bakmıyorlardı. Garanti getirebilecek inşaat tipi yatırımlara, hızlı nakit getirebilecek garanti işlere daha sıcak bakıyorlardı. Pandeminin etkisi ile aslında teknolojik girişimler artmış durumda ve şuanda bu konuda birçok fon toplanmaya başlandı. Yatırımcılar para harcamak istiyor. Girişimci, girişimi doğru bir şekilde yapıyor olması lazım ki yatırımcı bunun kendisine geri dönüşümünü alabilsin" dedi.

Girişimcilik eko sistemi hakkında açıklamalarda bulunan İsa Korkmaz ise; "Bundan 12 sene önce üniversite zamanlarımda bir girişimcilik fikrimiz vardı. Tabi o zamanlar bu işler o kadar kolay ilerlemiyordu. Teknoloji ve iletişimin gelişmesi ile paylaşım ekonomisi ortaya çıktı. Kişiler arası fikir paylaşımı şu an prim yapıyor. Herkes birbirinden fikir alarak bir içerik üretiyor" dedi.

"Girişim yapmak isteyenlerin önümüzde ki 2-3 seneyi iyi değerlendirmeleri gerekiyor"

Teknoloji ve girişimciliğin artması hakkında açıklamalarda bulunan Korkmaz; "Pandemi ile beraber konteyner ticareti ciddi azalacak herkes girişim yaparak birbirine bir şeyler satmayı deneyecek. NavlunGo olarak bu dönemde cebimizde ki son parayla insanların birbirine ufak ufak şeyler satacağız. Amazon, AliExpress gibi yerlerde satışın patlayacağını düşündük ve burada satılan ürünlerin lojistiğine kafa yormaya karar verdik. Toplamda 16 kat büyüdük. Bu büyüme ile beraber sizin zaten bir yatırım alamama durumunuz söz konusu olamaz. İşiniz kötü gidiyorsa bile zamanla düzeleceğini yatırımcıya iyi bir şekilde anlatma tarafında kendinizi mutlaka geliştirmeniz gerekiyor. Bir fikriniz varsa önce bunu ispat edebiliyor olmanız lazım. Eğer gerçekten çevrenizde, dünyada bir yerde bir problem olduğunu düşünüyorsanız projenizi belirleyin bunun mantıklığı ve iş yapabilir kısmını düşünün, geri kalanı zaten kendiliğinden çözülecektir" dedi. - İSTANBUL

Uzman girişimciler Coffee Talks etkinliğinde bir araya geldi

Girişimcilik, Yatırımcı, Türkiye, Kozan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Uzman girişimciler Coffee Talks etkinliğinde bir araya geldi - Son Dakika


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